Сніговий шторм на Евересті: сотні туристів заблоковані, є загиблі

Після потужного снігового шторму на Евересті сотні туристів опинилися заблокованими на висоті майже 5 тисяч метрів. Щонайменше одна людина загинула, пише УНН із посиланням на BILD.

Деталі

Найсильніший за останні роки сніговий шторм розпочався увечері 3 жовтня та накрив регіон біля підніжжя Евересту. За даними китайської влади, "близько 350 людей вдалося евакуювати з висоти 4900 метрів, але понад 200 залишаються відрізаними від зовнішнього світу", повідомила влада Китаю.

Reuters повідомляє, що зв'язок у горах практично відсутній — не працюють телефони та радіостанції, багато таборів опинилися під метровими кучугурами. Загалом під час шторму в долині застрягли майже тисяча туристів та альпіністів. У багатьох – симптоми переохолодження та гострої висотної хвороби.

Троє із нашої групи отримали переохолодження. Ми всю ніч відкопували намети, щоб вони не впали під снігом - розповів Reuters один з альпіністів, що вижили.

"Щонайменше одна людина на боці Тибету гори Еверест одна загинула від переохолодження і гірської хвороби. Рятувальники попереджають, що кожна хвилина вирішальна — температура стрімко падає, а шляхи до постраждалих завалені снігом", - пише BILD.

Як повідомляє телеканал CCTV, "загиблий перебував у китайській провінції Цінхай".

Екстремальна негода вдарила не лише по Тибету. У сусідніх Непалі та Індії за вихідні загинули понад 60 людей — більшість при зсувах та сходах грязьових потоків.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Індії внаслідок повеней та зсувів в регіоні Дарджилінг загинули щонайменше 18 людей, зруйновано інфраструктуру. У Непалі кількість жертв стихії зросла до 50, з них 37 загинули в окрузі Ілам.