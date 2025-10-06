Сніговий шторм на Евересті: сотні туристів заблоковані, є загиблі
Київ • УНН
Сніговий шторм на Евересті заблокував сотні туристів на висоті 4900 метрів, щонайменше одна людина загинула. Понад 200 осіб залишаються відрізаними від світу, а зв'язок у горах практично відсутній.
Після потужного снігового шторму на Евересті сотні туристів опинилися заблокованими на висоті майже 5 тисяч метрів. Щонайменше одна людина загинула, пише УНН із посиланням на BILD.
Деталі
Найсильніший за останні роки сніговий шторм розпочався увечері 3 жовтня та накрив регіон біля підніжжя Евересту. За даними китайської влади, "близько 350 людей вдалося евакуювати з висоти 4900 метрів, але понад 200 залишаються відрізаними від зовнішнього світу", повідомила влада Китаю.
Reuters повідомляє, що зв'язок у горах практично відсутній — не працюють телефони та радіостанції, багато таборів опинилися під метровими кучугурами. Загалом під час шторму в долині застрягли майже тисяча туристів та альпіністів. У багатьох – симптоми переохолодження та гострої висотної хвороби.
Троє із нашої групи отримали переохолодження. Ми всю ніч відкопували намети, щоб вони не впали під снігом
"Щонайменше одна людина на боці Тибету гори Еверест одна загинула від переохолодження і гірської хвороби. Рятувальники попереджають, що кожна хвилина вирішальна — температура стрімко падає, а шляхи до постраждалих завалені снігом", - пише BILD.
Як повідомляє телеканал CCTV, "загиблий перебував у китайській провінції Цінхай".
Екстремальна негода вдарила не лише по Тибету. У сусідніх Непалі та Індії за вихідні загинули понад 60 людей — більшість при зсувах та сходах грязьових потоків.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що в Індії внаслідок повеней та зсувів в регіоні Дарджилінг загинули щонайменше 18 людей, зруйновано інфраструктуру. У Непалі кількість жертв стихії зросла до 50, з них 37 загинули в окрузі Ілам.