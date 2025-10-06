Від повеней в Індії потерпають райони чайних плантацій, уже 18 загиблих
Київ • УНН
В Індії внаслідок повеней та зсувів, викликаних зливами в гірському регіоні Дарджилінг на сході країни, загинули щонайменше 18 людей, постраждали райони чайних плантацій, вода змила будинки, дороги та мости, а в сусідньому Непалі жертв стихії уже 50, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У понеділок кілька людей все ще вважалися зниклими безвісти, попри те, що вже ведуться рятувальні та відновлювальні роботи, повідомили представники місцевих органів влади індійського штату Західна Бенгалія. Вони попередили, що кількість загиблих, імовірно, зросте в міру надходження інформації з віддалених районів.
"Обрушилися два залізні мости, кілька доріг пошкоджено та затоплено, величезні ділянки землі... виявилися затоплені", - написала Мамата Банерджі, головний міністр штату, у публікації у X.
Вона додала, що постраждали округи Дарджилінг, Калімпонґ, Джалпайгурі та Аліпурдуар, де розташовані чайні плантації.
Після "надзвичайно сильних" злив у Дарджилінгу в ці вихідні очікуються нові зливи, повідомив Х. Р. Бісвас, регіональний метеоролог у столиці штату Калькутте.
Рух автомагістраллю було порушено через обвалення залізного мосту через річку Баласон, що з'єднує місто Сілігурі на рівнині з гірським містом Мірік, внаслідок чого багато шляхів обрушилися.
Місцевий представник з управління в надзвичайних ситуаціях повідомив, що дороги були завалені уламками, що не дозволило рятувальникам дістатися до багатьох місць у віддаленому районі.
Гірський курорт Дарджилінг у Гімалаях славиться своїм чаєм та приваблює туристів захоплюючими краєвидами на горі Канченджанга, третій за висотою вершині у світі. Банерджі закликав туристів залишатися на місці доти, доки їх не евакуюють.
Ситуація у Непалі
У Непалі кількість загиблих внаслідок повеней та зсувів зросла до 50, включаючи 37 загиблих внаслідок окремих зсувів у окрузі Ілам на сході країни на кордоні з Індією, повідомив представник збройних сил поліції.
Рятувальники розбирають завали в районі, розшукуючи тих, хто вижив, а також розчищають заблоковані дороги після того, як зсуви змили будинки в кількох селах, повідомив представник району Бхоланатх Гурагайн.