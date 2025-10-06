От наводнений в Индии страдают районы чайных плантаций, уже 18 погибших

В Индии в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в горном регионе Дарджилинг на востоке страны, погибли по меньшей мере 18 человек, пострадали районы чайных плантаций, вода смыла дома, дороги и мосты, а в соседнем Непале жертв стихии уже 50, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник несколько человек все еще считались пропавшими без вести, несмотря на то, что уже ведутся спасательные и восстановительные работы, сообщили представители местных органов власти индийского штата Западная Бенгалия. Они предупредили, что число погибших, вероятно, возрастет по мере поступления информации из отдаленных районов.

"Обрушились два железных моста, несколько дорог повреждены и затоплены, огромные участки земли... оказались затоплены", - написала Мамата Банерджи, главный министр штата, в публикации в X.

Она добавила, что пострадали округа Дарджилинг, Калимпонг, Джалпайгури и Алипурдуар, где расположены чайные плантации.

После "чрезвычайно сильных" ливней в Дарджилинге в эти выходные ожидаются новые ливни, сообщил Х. Р. Бисвас, региональный метеоролог в столице штата Калькутте.

Движение по автомагистрали было нарушено из-за обрушения железного моста через реку Баласон, соединяющего город Силигури на равнине с горным городом Мирик, в результате чего многие пути обрушились.

Местный представитель по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщил, что дороги были завалены обломками, что не позволило спасателям добраться до многих мест в отдаленном районе.

Горный курорт Дарджилинг в Гималаях славится своим чаем и привлекает туристов захватывающими видами на горе Канченджанга, третьей по высоте вершине в мире. Банерджи призвал туристов оставаться на месте до тех пор, пока их не эвакуируют.

Ситуация в Непале

В Непале число погибших в результате наводнений и оползней возросло до 50, включая 37 погибших в результате отдельных оползней в округе Илам на востоке страны на границе с Индией, сообщил представитель вооруженных сил полиции.

Спасатели разбирают завалы в районе, разыскивая выживших, а также расчищают заблокированные дороги после того, как оползни смыли дома в нескольких деревнях, сообщил представитель района Бхоланатх Гурагайн.