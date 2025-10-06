Троє хорватських альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Альпах Словенії

У Словенії внаслідок сходження лавини загинули троє хорватських альпіністів із міста Спліт. Трагедія сталася 6 жовтня під вершиною гори Тоска в Юлійських Альпах, повідомили рятувальники. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Пошуки загиблих розпочалися того ж дня, коли було знайдено тіло одного з альпіністів, проте рятувальна операція була тимчасово призупинена через складні погодні умови.

Пізніше команда з 45 рятувальників, поліції та гелікоптера виявила тіла двох інших альпіністів на висоті 1800 метрів. Керівник рятувальної операції Міха Арх зазначив, що лавину, ймовірно, спричинили мокрий сніг і сильний вітер.

Трагедія в США: альпініст загинув під час прямої трансляції сходження на Ель-Капітан

Операція була небезпечною та складною для рятувальників

Рятувальники зіткнулися з небезпечними умовами: через негоду гелікоптер не міг злетіти з основного майданчика і був змушений стартувати з сусідньої вершини. Пошук значно ускладнювався нестійкою погодою та гірським рельєфом.

Міністр внутрішніх справ Словенії Боштян Поклукар закликав туристів і альпіністів утриматися від походів у гори, наголосивши, що останні опади снігу після періоду аномально високих температур зробили умови надзвичайно небезпечними.

Ми не хочемо наражати на ризик рятувальників та екіпажі гелікоптерів