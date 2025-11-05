У Непалі рятувальники знайшли тіла двох альпіністів після сходження лавини
Київ • УНН
У Гімалаях виявили тіла італійського та французького альпіністів, загиблих внаслідок лавини на горі Ялунг Рі. Ще п'ятьох осіб, серед яких троє іноземців та двоє непальців, продовжують шукати.
Деталі
Поліція округу Долакха повідомила, що загиблими є громадяни Італії та Франції. Їхні тіла викопали з глибокого снігу в базовому таборі гори Ялунг Рі Гімал, висота якої сягає 5630 метрів. Обох доправили до навчальної лікарні в Катманду для проведення розтину.
За словами представників поліції, ще п’ятьох альпіністів - трьох іноземців та двох громадян Непалу - вважають загиблими, їхні пошуки тривають.
Восьмеро людей, які також потрапили під лавину, були врятовані та у вівторок доставлені до лікарень у столиці Непалу.
Ялунг Рі розташована у долині Ролвалінг, на північному сході країни. Цей район відомий складними маршрутами, що поєднують скелі, лід і сніг.
Минулого тижня через сильні дощі та глибокий сніг у західній частині Непалу загинули австралійський турист і двоє італійських альпіністів. Влада країни повідомляє, що через вплив циклону Монта багато пішохідних маршрутів постраждали від несезонних опадів, тож туристів та альпіністів попереджають про небезпеку.
