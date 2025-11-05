У Непалі рятувальники знайшли тіла двох альпіністів після сходження лавини

ukenru
Ексклюзив
15:03 • 3774 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15797 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16797 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18686 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25624 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21909 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20969 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18147 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36245 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32764 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24760 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 7940 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters10:59 • 11313 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25759 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21243 перегляди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Угорщина
Китай
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 734 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 3842 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24835 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 34308 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 47721 перегляди
У Непалі рятувальники знайшли тіла двох альпіністів після сходження лавини

Київ • УНН

 • 762 перегляди

У Гімалаях виявили тіла італійського та французького альпіністів, загиблих внаслідок лавини на горі Ялунг Рі. Ще п'ятьох осіб, серед яких троє іноземців та двоє непальців, продовжують шукати.

У Непалі рятувальники знайшли тіла двох альпіністів після сходження лавини

У Гімалаях рятувальники виявили тіла двох іноземних альпіністів, які загинули внаслідок лавини на горі Ялунг Рі. Ще п’ятьох осіб продовжують шукати, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція округу Долакха повідомила, що загиблими є громадяни Італії та Франції. Їхні тіла викопали з глибокого снігу в базовому таборі гори Ялунг Рі Гімал, висота якої сягає 5630 метрів. Обох доправили до навчальної лікарні в Катманду для проведення розтину.

За словами представників поліції, ще п’ятьох альпіністів - трьох іноземців та двох громадян Непалу - вважають загиблими, їхні пошуки тривають.

Восьмеро людей, які також потрапили під лавину, були врятовані та у вівторок доставлені до лікарень у столиці Непалу.

Ялунг Рі розташована у долині Ролвалінг, на північному сході країни. Цей район відомий складними маршрутами, що поєднують скелі, лід і сніг.

Минулого тижня через сильні дощі та глибокий сніг у західній частині Непалу загинули австралійський турист і двоє італійських альпіністів. Влада країни повідомляє, що через вплив циклону Монта багато пішохідних маршрутів постраждали від несезонних опадів, тож туристів та альпіністів попереджають про небезпеку.

Нагадаємо

Сім альпіністів, включаючи п'ятьох іноземців та двох непальців, загинули внаслідок сходження лавини на горі Ялунг Рі в Непалі. Рятувальники знайшли два тіла, пошуки решти п'яти тривають.

Алла Кіосак

Новини СвітуПодії
Reuters
Непал
Франція
Італія