Эксклюзив
13:23 • 13173 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 15156 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 17323 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 23477 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57 • 21207 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20611 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17971 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35398 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32617 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54257 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
В Непале спасатели нашли тела двух альпинистов после схода лавины

Киев • УНН

 • 564 просмотра

В Гималаях обнаружены тела итальянского и французского альпинистов, погибших в результате лавины на горе Ялунг Ри. Еще пять человек, среди которых трое иностранцев и двое непальцев, продолжают поиски.

В Непале спасатели нашли тела двух альпинистов после схода лавины

В Гималаях спасатели обнаружили тела двух иностранных альпинистов, погибших в результате лавины на горе Ялунг Ри. Еще пять человек продолжают искать, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Полиция округа Долакха сообщила, что погибшими являются граждане Италии и Франции. Их тела выкопали из глубокого снега в базовом лагере горы Ялунг Ри Гимал, высота которой достигает 5630 метров. Обоих доставили в учебную больницу в Катманду для проведения вскрытия.

По словам представителей полиции, еще пятерых альпинистов - трех иностранцев и двух граждан Непала - считают погибшими, их поиски продолжаются.

Восемь человек, также попавших под лавину, были спасены и во вторник доставлены в больницы в столице Непала.

Ялунг Ри расположена в долине Ролвалинг, на северо-востоке страны. Этот район известен сложными маршрутами, сочетающими скалы, лед и снег.

На прошлой неделе из-за сильных дождей и глубокого снега в западной части Непала погибли австралийский турист и двое итальянских альпинистов. Власти страны сообщают, что из-за влияния циклона Монта многие пешеходные маршруты пострадали от несезонных осадков, поэтому туристов и альпинистов предупреждают об опасности.

Напомним

Семь альпинистов, включая пятерых иностранцев и двух непальцев, погибли в результате схода лавины на горе Ялунг Ри в Непале. Спасатели нашли два тела, поиски остальных пяти продолжаются.

Алла Киосак

Новости МираПроисшествия
Reuters
Непал
Франция
Италия