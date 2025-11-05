В Непале спасатели нашли тела двух альпинистов после схода лавины
Киев • УНН
В Гималаях обнаружены тела итальянского и французского альпинистов, погибших в результате лавины на горе Ялунг Ри. Еще пять человек, среди которых трое иностранцев и двое непальцев, продолжают поиски.
В Гималаях спасатели обнаружили тела двух иностранных альпинистов, погибших в результате лавины на горе Ялунг Ри. Еще пять человек продолжают искать, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Полиция округа Долакха сообщила, что погибшими являются граждане Италии и Франции. Их тела выкопали из глубокого снега в базовом лагере горы Ялунг Ри Гимал, высота которой достигает 5630 метров. Обоих доставили в учебную больницу в Катманду для проведения вскрытия.
По словам представителей полиции, еще пятерых альпинистов - трех иностранцев и двух граждан Непала - считают погибшими, их поиски продолжаются.
Восемь человек, также попавших под лавину, были спасены и во вторник доставлены в больницы в столице Непала.
Ялунг Ри расположена в долине Ролвалинг, на северо-востоке страны. Этот район известен сложными маршрутами, сочетающими скалы, лед и снег.
На прошлой неделе из-за сильных дождей и глубокого снега в западной части Непала погибли австралийский турист и двое итальянских альпинистов. Власти страны сообщают, что из-за влияния циклона Монта многие пешеходные маршруты пострадали от несезонных осадков, поэтому туристов и альпинистов предупреждают об опасности.
Напомним
Семь альпинистов, включая пятерых иностранцев и двух непальцев, погибли в результате схода лавины на горе Ялунг Ри в Непале. Спасатели нашли два тела, поиски остальных пяти продолжаются.