Лавина в Гімалаях забрала життя семи альпіністів
Київ • УНН
Сім альпіністів, включаючи п'ятьох іноземців та двох непальців, загинули внаслідок сходження лавини на горі Ялунг Рі в Непалі. Рятувальники знайшли два тіла, пошуки решти п'яти тривають.
Щонайменше семеро альпіністів, включаючи п'ятьох іноземців та двох непальців, загинули після сходження лавини на вершині Гімалаїв на північному сході Непалу, повідомило експедиційне агентство Seven Summit Treks, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Інцидент стався о 09:00 за місцевим часом (05:15 за Києвом) у понеділок поблизу базового табору гори Ялунг Рі в окрузі Долакха.
Рятувальники виявили два тіла та досі шукають решту п'ятьох, які, як вважається, були поховані під снігом. Вісім інших були врятовані та перебувають у столиці Катманду, де отримують лікування від отриманих травм.
Усі ці альпіністи були частиною групи, яка вирушила в похід за годину до сходження лавини, повідомив начальник районної поліції.
Тіла інших п'яти загиблих альпіністів "можуть бути на глибині 3-4,5 метра під снігом, - сказав Мінгма Шерпа, голова організації Seven Summit Treks. - Знадобиться час, щоб їх знайти".
Серед загиблих - двоє італійців, канадець, німець, француз та двоє непальців, які служили гідами.
Видання Kathmandu Post повідомило, що група готувалася до сходження на сусідній пік Долма Кханг, висота якого становить 6332 м. Вони планували піднятися на вершину Ялунг Рі висотою 5630 м у межах свого графіка акліматизації.
Окремо тривають спроби врятувати двох італійських альпіністів, які зникли безвісти під час спроби піднятися на гору Панбарі в західному Непалі.
Минулого тижня циклон "Монта" спричинив сильні дощі та снігопади в Непалі, внаслідок чого люди залишилися в Гімалаях.
Суворі негоди також залишили сотні туристів заблокованими поблизу гори Еверест у жовтні.
Майже 900 людей було евакуйовано з Евересту після сильної снігової бурі08.10.25, 11:42 • 3017 переглядiв