Лавина в Гималаях унесла жизни семи альпинистов

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Семь альпинистов, включая пятерых иностранцев и двух непальцев, погибли в результате схода лавины на горе Ялунг Ри в Непале. Спасатели нашли два тела, поиски остальных пяти продолжаются.

Лавина в Гималаях унесла жизни семи альпинистов

По меньшей мере семь альпинистов, включая пятерых иностранцев и двух непальцев, погибли после схода лавины на вершине Гималаев на северо-востоке Непала, сообщило экспедиционное агентство Seven Summit Treks, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Инцидент произошел в 09:00 по местному времени (05:15 по Киеву) в понедельник вблизи базового лагеря горы Ялунг Ри в округе Долакха.

Спасатели обнаружили два тела и до сих пор ищут остальных пятерых, которые, как считается, были погребены под снегом. Восемь других были спасены и находятся в столице Катманду, где получают лечение от полученных травм.

Все эти альпинисты были частью группы, которая отправилась в поход за час до схода лавины, сообщил начальник районной полиции.

Тела остальных пяти погибших альпинистов "могут быть на глубине 3-4,5 метра под снегом, - сказал Мингма Шерпа, глава организации Seven Summit Treks. - Потребуется время, чтобы их найти".

Среди погибших - двое итальянцев, канадец, немец, француз и двое непальцев, которые служили гидами.

Издание Kathmandu Post сообщило, что группа готовилась к восхождению на соседний пик Долма Кханг, высота которого составляет 6332 м. Они планировали подняться на вершину Ялунг Ри высотой 5630 м в рамках своего графика акклиматизации.

Отдельно продолжаются попытки спасти двух итальянских альпинистов, которые пропали без вести во время попытки подняться на гору Панбари в западном Непале.

На прошлой неделе циклон "Монта" вызвал сильные дожди и снегопады в Непале, в результате чего люди остались в Гималаях.

Суровые непогоды также оставили сотни туристов заблокированными вблизи горы Эверест в октябре.

Новости Мира
Непал
Канада
Франция
Италия
Германия