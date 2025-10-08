$41.320.03
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 11808 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 13025 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 14042 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 53647 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54020 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39371 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 40813 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36894 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 70007 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Почти 900 человек были эвакуированы с Эвереста после сильной снежной бури

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Более 580 туристов и 300 местных гидов спасены после сильной снежной бури вблизи восточного склона горы Эверест в Тибете. Эвакуация длилась два дня, пострадавшие получали медикаменты и отопление.

Почти 900 человек были эвакуированы с Эвереста после сильной снежной бури

Из-за сильного снегопада в ловушке на горе Эверест оказались сотни людей. Спасатели работали в течение двух дней, обеспечивая пострадавших медикаментами и отоплением. Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

580 туристов и более 300 местных гидов спасены после сильной снегопадной бури вблизи восточного склона горы Эверест в Тибете. Эвакуация осуществлялась в течение двух дней. Некоторые туристы пострадали от переохлаждения. В то же время отмечается, что специалисты спасательных служб обеспечивали пострадавших продовольствием, медикаментами и отоплением, использовали лошадей и яков для транспортировки.

Справка

В субботу опасная метель обрушилась на лагеря трекеров на восточном склоне Эвереста в округе Тингри в городе Шигаце на западе Китая. В результате природного явления почти 1000 человек остались в затруднительном положении.

В воскресенье чиновники города Шигадзе объявили в социальной сети Weibo, что власти уезда Тингри организовали персонал для связи и помощи всем, кто остался в базовом лагере, чтобы обеспечить их безопасность.

Добавим, что в этот период октября в Китае отмечается так называемая Золотая неделя – восьмидневный праздник, приуроченный к национальному празднику 1 октября. Увеличивается количество тех, кто отправляется путешествовать по стране, таким образом в районе Эвереста также наблюдалось увеличение количества туристов.

Напомним

УНН передавал, что на восточном склоне Эвереста более 1000 человек заблокированы на высоте 4900 метров из-за сильного снежного шторма. На другой стороне Эвереста наводнения и оползни привели к гибели по меньшей мере 47 человек.

Игорь Тележников

Тибет
Эверест
Китай