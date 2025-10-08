Почти 900 человек были эвакуированы с Эвереста после сильной снежной бури

Из-за сильного снегопада в ловушке на горе Эверест оказались сотни людей. Спасатели работали в течение двух дней, обеспечивая пострадавших медикаментами и отоплением. Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

580 туристов и более 300 местных гидов спасены после сильной снегопадной бури вблизи восточного склона горы Эверест в Тибете. Эвакуация осуществлялась в течение двух дней. Некоторые туристы пострадали от переохлаждения. В то же время отмечается, что специалисты спасательных служб обеспечивали пострадавших продовольствием, медикаментами и отоплением, использовали лошадей и яков для транспортировки.

Справка

В субботу опасная метель обрушилась на лагеря трекеров на восточном склоне Эвереста в округе Тингри в городе Шигаце на западе Китая. В результате природного явления почти 1000 человек остались в затруднительном положении.

В воскресенье чиновники города Шигадзе объявили в социальной сети Weibo, что власти уезда Тингри организовали персонал для связи и помощи всем, кто остался в базовом лагере, чтобы обеспечить их безопасность.

Добавим, что в этот период октября в Китае отмечается так называемая Золотая неделя – восьмидневный праздник, приуроченный к национальному празднику 1 октября. Увеличивается количество тех, кто отправляется путешествовать по стране, таким образом в районе Эвереста также наблюдалось увеличение количества туристов.

Напомним

УНН передавал, что на восточном склоне Эвереста более 1000 человек заблокированы на высоте 4900 метров из-за сильного снежного шторма. На другой стороне Эвереста наводнения и оползни привели к гибели по меньшей мере 47 человек.