Тисяча людей заблоковані на Евересті через потужний сніговий шторм
Київ • УНН
На східному схилі Евересту понад 1000 людей заблоковані на висоті 4900 метрів через сильний сніговий шторм. На іншому боці Евересту повені та зсуви спричинили загибель щонайменше 47 людей.
На східному схилі Евересту стався найсильніший сніговий шторм за останні роки, майже 1000 людей виявилися заблокованими на висоті понад 4900 метрів на тибетському боці гори. Про це повідомляє УНН із посиланням на BILD.
Деталі
Зазначається, що намети повністю засипало снігом або понівечило, видимість впала до менше одного метра.
З сьогоднішнього дня там триває масштабна рятувальна операція: в ній задіяні місцеві рятувальники, жителі та гіди
Крім того, на іншому боці Евересту пройшли дощі, які спричинили повені та зсуви землі. Вони перекрили дороги та змили мости, щонайменше 47 людей загинуло. Ще 35 осіб загинуло через зсуви в районі біля кордону Індії. Дев'ятеро осіб зникли безвісти, а троє загинули через удари блискавками.
