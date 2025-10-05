Тысяча человек заблокированы на Эвересте из-за мощного снежного шторма

На восточном склоне Эвереста более 1000 человек заблокированы на высоте 4900 метров из-за сильного снежного шторма. На другой стороне Эвереста наводнения и оползни привели к гибели по меньшей мере 47 человек.

На восточном склоне Эвереста произошел сильнейший снежный шторм за последние годы, почти 1000 человек оказались заблокированными на высоте более 4900 метров на тибетской стороне горы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD. Детали Отмечается, что палатки полностью засыпало снегом или повредило, видимость упала до менее одного метра. С сегодняшнего дня там продолжается масштабная спасательная операция: в ней задействованы местные спасатели, жители и гиды - говорится в сообщении. Кроме того, на другой стороне Эвереста прошли дожди, которые вызвали наводнения и оползни. Они перекрыли дороги и смыли мосты, по меньшей мере 47 человек погибли. Еще 35 человек погибли из-за оползней в районе у границы Индии. Девять человек пропали без вести, а трое погибли из-за ударов молниями. Напомним Польский альпинист Анджей Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с вершины Эвереста без дополнительного кислорода. Он провел 16 часов в "зоне смерти" и после короткой остановки на вершине отправился в исторический спуск. Человек-легенда: непальский альпинист побил собственный рекорд, покорив Эверест 31 раз