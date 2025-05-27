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Человек-легенда: непальский альпинист побил собственный рекорд, покорив Эверест 31 раз

Киев • УНН

 • 482 просмотра

55-летний непалец Ками Рита совершил 31-е восхождение на Эверест, став рекордсменом. Он впервые поднялся на гору в 1994 году, и его вклад помогает Непалу получать мировое признание.

Человек-легенда: непальский альпинист побил собственный рекорд, покорив Эверест 31 раз

55-летний непальский альпинист, прозванный "Человеком Эвереста", достиг вершины самой высокой горы мира в рекордный 31-й раз во вторник, более чем через три десятилетия после своего первого восхождения, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Огромные поздравления легендарному шерпе Ками Рите с его 31-м успешным восхождением на Эверест - наибольшим количеством восхождений, совершенных кем-либо в истории", - говорится в заявлении организаторов экспедиции Seven Summit Treks.

"Шерпе Ками Рите не нужно представляться. Он не просто национальный герой скалолазания, но и всемирный символ самого Эвереста", - сказано в заявлении.

Впервые шерпа поднялся на вершину Эвереста в 1994 году, работая в коммерческой экспедиции. С тех пор он поднимается на Эверест почти каждый год, сопровождая клиентов.

Шерпа, выступая год назад после того, как он поднялся на вершину высотой 8849 метров в 29-й и 30-й раз, сказал, что он "просто работает" и не планирует устанавливать рекорды.

"Я рад рекорду, но рекорды в конечном итоге побиваются", - сказал он AFP в мае 2024 года.

"Я еще больше рад, что мои восхождения помогают Непалу получить признание в мире", - отметил он.

Seven Summit Treks заявили, что он завершил восхождение во вторник в качестве лидера индийской армейской команды, добавив, что он "не только сам достиг вершины, но и вел и направлял последних оставшихся членов команды к вершине".

Достижение произошло в конце весеннего сезона восхождений.

По данным департамента туризма Непала, более 500 альпинистов и их гидов уже достигли вершины Эвереста с момента открытия маршрута, воспользовавшись короткими периодами хорошей погоды.

В этом сезоне зафиксировано наименьшее количество смертей на Эвересте за последние годы. Двое альпинистов, филиппинец и индиец, погибли в своих высотных лагерях.

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В этом сезоне Непал выдал более 1100 разрешений для альпинистов, включая 458 на Эверест, заработав более 5 миллионов долларов в виде роялти.

В стране находятся восемь из 10 самых высоких вершин мира, и каждую весну, когда температура выше, а ветер обычно спокойнее, сюда приезжают сотни искателей приключений.

Ранее в этом месяце британский альпинист Кентон Кул, 51 год, успешно поднялся на Эверест в девятнадцатый раз, увеличив свой собственный рекорд по количеству покорений вершин среди непальцев.

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Чиновник министерства туризма Химал Гаутам, директор отдела альпинизма и приключений, сказал, что достижение шерпы отражает более широкие усилия страны.

"Рекордное восхождение шерпы Ками Риты помогло вывести альпинизм Непала на новую высоту", - сказал Гаутам.

Бум скалолазания сделал альпинизм прибыльным бизнесом с тех пор, как Эдмунд Гиллари и шерпа Тенцинг Норгей совершили первое восхождение в 1953 году.

В прошлом году более 800 альпинистов достигли вершины Эвереста, в том числе 74 со стороны северного Тибета.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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