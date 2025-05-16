Два альпиниста погибли на Эвересте

Индийский альпинист и еще один с Филиппин стали первыми альпинистами, погибшими на Эвересте в текущем сезоне восхождений на самую высокую вершину мира в марте-мае, сообщили в пятницу представители туристического сообщества, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

45-летний Субрата Гхош из Индии погиб в четверг под Ступенью Хиллари, возвращаясь после достижения вершины высотой 8849 метров.

"Он отказался спускаться ниже Ступени Хиллари", - сказал Бодхрадж Бхандари из непальской компании-организатора Snowy Horizon Treks and Expedition.

Другие подробности отсутствуют.

Ступень Хиллари расположена в "зоне смерти", области между 8000-метровым Южным седлом и вершиной, где уровень естественного кислорода недостаточен для выживания.

"В настоящее время предпринимаются усилия по доставке его тела в базовый лагерь. Причина его смерти будет известна только после вскрытия", - сказал Бхандари.

Филипп II Сантьяго, 45 лет, с Филиппин, умер поздно вечером в среду на Южном седле по пути наверх, сказал Химал Гаутам, представитель туристического департамента.

Сантьяго был уставшим, когда добрался до четвертого высокогорного лагеря, и умер во время отдыха в своей палатке, добавил Гаутам.

Сантьяго и Гхош были членами международной экспедиции, организованной Бхандари.

Непал выдал 459 разрешений на восхождение на Эверест в текущем сезоне, который заканчивается в мае. На этой неделе вершину уже достигли около 100 альпинистов и их гидов.

Дополнение

Альпинизм, треккинг и туризм являются источником дохода и занятости для Непала, одной из беднейших стран мира.

По данным базы данных Гималаев и официальных лиц, отвечающих за походы, за более чем 100 лет с момента начала экспедиций на Эверест погибло не менее 345 человек.