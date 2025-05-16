Два альпіністи загинули на Евересті

Індійський альпініст і ще один з Філіппін стали першими альпіністами, які загинули на Евересті в поточному сезоні сходжень на найвищу вершину світу в березні-травні, повідомили в п'ятницю представники туристичної спільноти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

45-річний Субрата Гхош з Індії загинув у четвер під Ступенем Гілларі, повертаючись після досягнення вершини висотою 8849 метрів.

"Він відмовився спускатися нижче Ступеня Гілларі", - сказав Бодхрадж Бхандарі з непальської компанії-організатора Snowy Horizon Treks and Expedition.

Інші подробиці відсутні.

Ступінь Гілларі розташований у "зоні смерті", області між 8000-метровим Південним сідлом і вершиною, де рівень природного кисню недостатній для виживання.

"Наразі робляться зусилля з доставки його тіла в базовий табір. Причина його смерті буде відома тільки після розтину", - сказав Бхандарі.

Філіпп II Сантьяго, 45 років, з Філіппін, помер пізно ввечері в середу на Південному сідлі по дорозі наверх, сказав Хімал Гаутам, представник туристичного департаменту.

Сантьяго був втомленим, коли дістався до четвертого висотного ірського табору, і помер під час відпочинку у своєму наметі, додав Гаутам.

Сантьяго і Гхош були членами міжнародної експедиції, організованої Бхандарі.

Непал видав 459 дозволів на сходження на Еверест в поточному сезоні, який закінчується в травні. На цьому тижні вершину вже досягли близько 100 альпіністів і їхніх гідів.

Доповнення

Альпінізм, трекінг і туризм є джерелом доходу і зайнятості для Непалу, однієї з найбідніших країн світу.

За даними бази даних Гімалаїв і офіційних осіб, відповідальних за походи, за більш ніж 100 років з моменту початку експедицій на Еверест загинуло не менше 345 осіб.