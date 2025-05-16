Два альпіністи загинули на Евересті

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 9490 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 15769 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

13:30 • 23611 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 37342 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 38560 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 93138 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 68073 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 62271 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 159625 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171716 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
93%
746мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 61757 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 88929 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 95939 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 30631 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 67320 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 9344 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 15707 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 264016 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 254950 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 316405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Стамбул

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 10864 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 11663 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 68064 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 89655 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 84647 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Два альпіністи загинули на Евересті

Київ • УНН

 • 600 перегляди

У поточному сезоні сходжень на Еверест загинули альпіністи з Індії та Філіппін. Індієць помер на спуску, філіппінець - під час відпочинку у висотному таборі.

Два альпіністи загинули на Евересті

Індійський альпініст і ще один з Філіппін стали першими альпіністами, які загинули на Евересті в поточному сезоні сходжень на найвищу вершину світу в березні-травні, повідомили в п'ятницю представники туристичної спільноти, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

45-річний Субрата Гхош з Індії загинув у четвер під Ступенем Гілларі, повертаючись після досягнення вершини висотою 8849 метрів.

"Він відмовився спускатися нижче Ступеня Гілларі", - сказав Бодхрадж Бхандарі з непальської компанії-організатора Snowy Horizon Treks and Expedition.

Інші подробиці відсутні.

Ступінь Гілларі розташований у "зоні смерті", області між 8000-метровим Південним сідлом і вершиною, де рівень природного кисню недостатній для виживання.

"Наразі робляться зусилля з доставки його тіла в базовий табір. Причина його смерті буде відома тільки після розтину", - сказав Бхандарі.

Філіпп II Сантьяго, 45 років, з Філіппін, помер пізно ввечері в середу на Південному сідлі по дорозі наверх, сказав Хімал Гаутам, представник туристичного департаменту.

Сантьяго був втомленим, коли дістався до четвертого висотного ірського табору, і помер під час відпочинку у своєму наметі, додав Гаутам.

Сантьяго і Гхош були членами міжнародної експедиції, організованої Бхандарі.

Непал видав 459 дозволів на сходження на Еверест в поточному сезоні, який закінчується в травні. На цьому тижні вершину вже досягли близько 100 альпіністів і їхніх гідів.

Доповнення

Альпінізм, трекінг і туризм є джерелом доходу і зайнятості для Непалу, однієї з найбідніших країн світу.

За даними бази даних Гімалаїв і офіційних осіб, відповідальних за походи, за більш ніж 100 років з моменту початку експедицій на Еверест загинуло не менше 345 осіб.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини Світу
Гора Еверест
Філіппіни
Непал
Brent
$65.39
Bitcoin
$104,168.30
S&P 500
$5,924.43
Tesla
$347.41
Газ TTF
$35.41
Золото
$3,186.04
Ethereum
$2,594.86