Британский альпинист побил собственный рекорд, поднявшись на Эверест в 19-й раз
Киев • УНН
51-летний Кентон Кул, в сопровождении шерпы Дорджи Гьялджена, достиг вершины Эвереста. Это его 19-е восхождение, что является рекордом, хотя лидером остается шерпа Ками Рита с 30 подъемами.
Британский альпинист и горный гид Кентон Кул совершил свое 19-е восхождение на Эверест, побив собственный рекорд. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 51-летний Кентон Кул, которого сопровождал непальский шерпа Дорджи Гьялджен, достиг вершины высотой 8849 м в 11:00 по местному времени (04:15 по Гринвичу) в воскресенье.
Впервые он поднялся на Эверест в 2004 году и с тех пор покоряет эту вершину почти каждый год.
Его напарник Гьялджен зарегистрировал уже 23-е восхождение на вершину. Абсолютным рекордсменом остается другой шерпа - Ками Рита, который покорял Эверест уже 30 раз и сейчас готовится к новому рекорду.
Рекордное восхождение Кула произошло после того, как на этой неделе на Эвересте погибли по меньшей мере двое альпинистов - Субрата Гхош из Индии и Филипп "П. Дж." Сантьяго II из Филиппин.
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После своего 16-го восхождения на Эверест в 2022 году Кул, похоже, преуменьшил свой рекорд, отметив, что многие непальские альпинисты превзошли его.
"Я действительно удивлен таким интересом... учитывая, что у стольких шерп на счету так много восхождений", - сказал он тогда в интервью AFP.
За четыре дня до последнего подвига мистер Кул сообщил своим подписчикам в Instagram, что у него "наконец [был] положительный прогноз", который позволит ему осуществить попытку.
"Будем надеяться, что нам удастся справиться с количеством альпинистов, и мы проведем время на высоте в безопасности и с удовольствием", - написал он.