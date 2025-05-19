Британський альпініст побив власний рекорд, піднявшись на Еверест у 19-й раз
Київ • УНН
51-річний Кентон Кул, у супроводі шерпи Дорджі Г'ялджена, досяг вершини Евересту. Це його 19-те сходження, що є рекордом, хоча лідером залишається шерпа Камі Ріта з 30 підйомами.
Британський альпініст і гірський гід Кентон Кул здійснив своє 19-те сходження на Еверест, побивши власний рекорд. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Як повідомляється, 51-річний Кентон Кул, якого супроводжував непальський шерпа Дорджі Г'ялджен, досяг вершини заввишки 8849 м об 11:00 за місцевим часом (04:15 за Гринвічем) у неділю.
Вперше він піднявся на Еверест у 2004 році і відтоді підкорює цю вершину майже щороку.
Його напарник Г’ялджен зареєстрував уже 23-тє сходження на вершину. Абсолютним рекордсменом залишається інший шерпа - Камі Ріта, який підкорював Еверест уже 30 разів і зараз готується до нового рекорду.
Рекордне сходження Кула сталося після того, як цього тижня на Евересті загинули щонайменше двоє альпіністів - Субрата Гхош з Індії та Філіп "П. Дж." Сантьяго II з Філіппін.
Два альпіністи загинули на Евересті16.05.25, 18:52 • 2868 переглядiв
Після свого 16-го сходження на Еверест у 2022 році Кул, схоже, применшив свій рекорд, зазначивши, що багато непальських альпіністів перевершили його.
"Я справді здивований таким інтересом... враховуючи, що у стількох шерп на рахунку так багато сходжень", - сказав він тоді в інтерв'ю AFP.
За чотири дні до останнього подвигу містер Кул повідомив своїм підписникам в Instagram, що в нього "нарешті [був] позитивний прогноз", який дасть змогу йому здійснити спробу.
"Будемо сподіватися, що нам вдасться впоратися з кількістю альпіністів, і ми проведемо час на висоті в безпеці та із задоволенням", - написав він.