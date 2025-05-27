Людина-легенда: непальський альпініст побив власний рекорд, підкоривши Еверест 31 раз

55-річний непальський альпініст, прозваний "Людиною Евересту", досяг вершини найвищої гори світу в рекордний 31-й раз у вівторок, більш ніж через три десятиліття після свого першого сходження, пише УНН з посиланням на AFP.

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"Величезні привітання легендарному шерпі Камі Ріті з його 31-м успішним сходженням на Еверест - найбільшою кількістю сходжень, скоєних будь-ким в історії", - ідеться в заяві організаторів експедиції Seven Summit Treks.

"Шерпі Камі Ріті не потрібно представлятися. Він не просто національний герой скелелазіння, а й всесвітній символ самого Евересту", - сказано у заяві.

Вперше шерпа піднявся на вершину Евересту у 1994 році, працюючи у комерційній експедиції. З того часу він піднімається на Еверест майже щороку, супроводжуючи клієнтів.

Шерпа, виступаючи рік тому після того, як він піднявся на вершину висотою 8849 метрів у 29-й та 30-й раз, сказав, що він "просто працює" і не планує встановлювати рекорди.

"Я радий рекорду, але рекорди зрештою побиваються", - сказав він AFP у травні 2024 року.

"Я ще більше радий, що мої сходження допомагають Непалу отримати визнання у світі", - зазначив він.

Seven Summit Treks заявили, що він завершив сходження у вівторок як лідер індійської армійської команди, додавши, що він "не тільки сам досяг вершини, а й вів і направляв останніх членів команди, що залишилися, до вершини".

Досягнення відбулося наприкінці весняного сезону сходжень.

За даними департаменту туризму Непалу, понад 500 альпіністів та їхніх гідів уже досягли вершини Евересту з моменту відкриття маршруту, скориставшись короткими періодами гарної погоди.

Цього сезону зафіксовано найменшу кількість смертей на Евересті за останні роки. Двоє альпіністів, філіппінець та індієць, загинули у своїх висотних таборах.

Два альпіністи загинули на Евересті

Цього сезону Непал видав понад 1100 дозволів для альпіністів, включаючи 458 на Еверест, заробивши понад 5 мільйонів доларів у вигляді роялті.

У країні знаходяться вісім з 10 найвищих вершин світу, і щовесни, коли температура вища, а вітер зазвичай спокійніший, сюди приїжджають сотні шукачів пригод.

Раніше цього місяця британський альпініст Кентон Кул, 51 рік, успішно піднявся на Еверест вдев'ятнадцяте, збільшивши свій власний рекорд за кількістю підкорень вершин серед непальців.

Британський альпініст побив власний рекорд, піднявшись на Еверест у 19-й раз

Чиновник міністерства туризму Хімал Гаутам, директор відділу альпінізму та пригод, сказав, що досягнення шерпи відображає ширші зусилля країни.

"Рекордне сходження шерпи Камі Рити допомогло вивести альпінізм Непалу на нову висоту", - сказав Гаутам.

Бум скелелазіння зробив альпінізм прибутковим бізнесом з того часу, як Едмунд Гілларі та шерпа Тенцінг Норгей здійснили перше сходження у 1953 році.

Минулого року понад 800 альпіністів досягли вершини Евересту, у тому числі 74 з боку північного Тибету.