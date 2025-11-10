Мощный зимний шторм охватил 13 штатов США: более 38 см снега и гололедица
Киев • УНН
Метеорологическая служба США объявила предупреждение о зимних штормах в 13 штатах. Ожидаются сильные снегопады, гололедица и порывистый ветер, местами до 38 сантиметров снега.
Стихия затронет Теннесси, Северную Каролину, Вирджинию, Иллинойс, Индиану, Мичиган, Пенсильванию, Огайо, Нью-Йорк, Кентукки, Висконсин, Мэриленд и Мэн. Самые интенсивные осадки прошли с воскресной ночи до понедельника, а в отдельных районах – до вторника.
Метеорологи предупреждают, что комбинация снега, ветра и льда создаст "опасные условия", которые могут парализовать движение: "Утренние и вечерние поездки на работу могут быть потеряны, поскольку видимость снизится, а дороги станут скользкими или непроходимыми", – отметили в NWS.
В высокогорных районах на высоте более 450 метров может выпасть до 5 сантиметров снега. Служба призвала жителей следить за прогнозами и избегать путешествий без крайней необходимости. В случае выезда на дорогу рекомендуют иметь при себе фонарик, еду, теплую одежду и запас воды.
