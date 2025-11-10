$41.980.11
18:35
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Мощный зимний шторм охватил 13 штатов США: более 38 см снега и гололедица

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Метеорологическая служба США объявила предупреждение о зимних штормах в 13 штатах. Ожидаются сильные снегопады, гололедица и порывистый ветер, местами до 38 сантиметров снега.

Мощный зимний шторм охватил 13 штатов США: более 38 см снега и гололедица

Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила предупреждение о зимних штормах в 13 штатах, где ожидаются сильные снегопады, гололедица и порывистый ветер. Местами может выпасть более 38 сантиметров снега. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН

Детали

Стихия затронет Теннесси, Северную Каролину, Вирджинию, Иллинойс, Индиану, Мичиган, Пенсильванию, Огайо, Нью-Йорк, Кентукки, Висконсин, Мэриленд и Мэн. Самые интенсивные осадки прошли с воскресной ночи до понедельника, а в отдельных районах – до вторника.

В Непале спасатели нашли тела двух альпинистов после схода лавины05.11.25, 16:31 • 2977 просмотров

Метеорологи предупреждают, что комбинация снега, ветра и льда создаст "опасные условия", которые могут парализовать движение: "Утренние и вечерние поездки на работу могут быть потеряны, поскольку видимость снизится, а дороги станут скользкими или непроходимыми", – отметили в NWS.

В высокогорных районах на высоте более 450 метров может выпасть до 5 сантиметров снега. Служба призвала жителей следить за прогнозами и избегать путешествий без крайней необходимости. В случае выезда на дорогу рекомендуют иметь при себе фонарик, еду, теплую одежду и запас воды.

Пятеро немецких альпинистов погибли из-за схода лавины в итальянском Тироле02.11.25, 14:20 • 6399 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Кентукки
Теннесси
Висконсин
Иллинойс
Огайо
Пенсильвания
Нью-Йорк (штат)
Вирджиния
Мичиган
Индиана