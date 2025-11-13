Лос-Анджелес готовится к мощным штормам и риску наводнений

Калифорнию накроют сильные дожди и снежные бури с Тихого океана, которые могут принести Лос-Анджелесу месячную норму осадков и вызвать наводнения и оползни, особенно в районах, пострадавших от масштабных пожаров в прошлом году. Местным властям уже рекомендовано готовиться к возможным эвакуациям. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Первая волна дождя продлится с четверга по субботу, далее ожидаются еще две – с воскресенья по понедельник и на следующей неделе.

В начале сезона на Западе готовятся к обильным осадкам. Каждый раз, когда идут сильные дожди, нужно беспокоиться о шрамах от ожогов. – сказал старший синоптик Национальной метеорологической службы США Боб Оравец.

В центре Лос-Анджелеса прогнозируют от 5 до 8 сантиметров осадков – в несколько раз больше средней нормы. Особенно опасными остаются участки, где пожары уничтожили растительность и сделали почву неустойчивой.

Метеорологи предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением и сильных снегопадах в горах. Атмосферные реки, несущие колоссальные объемы влаги, могут вызвать наводнения даже в Северной Калифорнии, где ожидается до 5-й категории интенсивности осадков.

Предупреждения о зимних штормах уже действуют в горном хребте Сьерра-Невада и на территории от Марипосы до Техачапи.

