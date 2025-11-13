$42.040.02
Лос-Анджелес готовится к мощным штормам и риску наводнений

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Калифорния готовится к сильным дождям и снежным бурям с Тихого океана, которые могут принести Лос-Анджелесу месячную норму осадков. Это может вызвать наводнения и оползни, особенно в районах, пострадавших от пожаров.

Лос-Анджелес готовится к мощным штормам и риску наводнений

Калифорнию накроют сильные дожди и снежные бури с Тихого океана, которые могут принести Лос-Анджелесу месячную норму осадков и вызвать наводнения и оползни, особенно в районах, пострадавших от масштабных пожаров в прошлом году. Местным властям уже рекомендовано готовиться к возможным эвакуациям. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Первая волна дождя продлится с четверга по субботу, далее ожидаются еще две – с воскресенья по понедельник и на следующей неделе. 

В начале сезона на Западе готовятся к обильным осадкам. Каждый раз, когда идут сильные дожди, нужно беспокоиться о шрамах от ожогов.

– сказал старший синоптик Национальной метеорологической службы США Боб Оравец. 

Мощный зимний шторм охватил 13 штатов США: более 38 см снега и гололедица10.11.25, 21:29 • 9907 просмотров

В центре Лос-Анджелеса прогнозируют от 5 до 8 сантиметров осадков – в несколько раз больше средней нормы. Особенно опасными остаются участки, где пожары уничтожили растительность и сделали почву неустойчивой.

Тайфун Фунг-вонг, ставший причиной гибели 18 человек на Филиппинах, приблизился к Тайваню: объявлена массовая эвакуация11.11.25, 11:58 • 2955 просмотров

Метеорологи предупреждают также о возможных перебоях с электроснабжением и сильных снегопадах в горах. Атмосферные реки, несущие колоссальные объемы влаги, могут вызвать наводнения даже в Северной Калифорнии, где ожидается до 5-й категории интенсивности осадков.

Предупреждения о зимних штормах уже действуют в горном хребте Сьерра-Невада и на территории от Марипосы до Техачапи.

Шторм "Клаудия" обрушился на Европу: в нескольких странах объявлено желтое предупреждение из-за сильных дождей и наводнений13.11.25, 16:38 • 1778 просмотров

Степан Гафтко

