Тайфун Фунг-вонг, ставший причиной гибели 18 человек на Филиппинах, приблизился к Тайваню: объявлена массовая эвакуация
Киев • УНН
Тайфун Фунг-вонг привел к гибели 18 человек, наводнениям и оползням на Филиппинах, вынудив эвакуироваться более 1,4 миллиона человек. Сейчас ослабевшая стихия приближается к Тайваню, где уже эвакуировали более 3300 человек.
Тайфун Фунг-вонг стал причиной по меньшей мере 18 смертей, наводнений, оползней и отключений электроэнергии на северо-западе Филиппин и сейчас приближается к Тайваню, где уже проходит масштабная эвакуация из опасных районов. Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Подробности
Фунг-Вонг был классифицирован как тайфун, но теряет интенсивность, приближаясь к Тайваню. До этого стихия привела к масштабным последствиям на территории Филиппин. За прошедшие сутки подтверждена гибель 18 человек.
Супертайфун с максимальной устойчивой скоростью ветра 185 км/ч (115 миль/ч) пронесся по территории провинции Аурора, вызвал наводнения и оползни, отключил электроэнергию также в других провинциях страны, заставив более 1,4 миллиона человек эвакуироваться.
Более 1,4 миллиона человек переехали во временные убежища или дома родственников до того, как тайфун обрушился на сушу, а около 240 000 оставались в эвакуационных центрах во вторник.
По данным Управления гражданской обороны Филиппин, сильный ветер и дождь затопили по меньшей мере 132 северные деревни, включая одну, где некоторые жители оказались в ловушке на крышах, поскольку уровень паводковой воды быстро поднялся.
Более 4100 домов были повреждены.
Тайфун "Калмеги" унес жизни 114 человек на Филиппинах, шторм набирает силу на пути во Вьетнам06.11.25, 09:49 • 2970 просмотров
Метеорологическое агентство Тайваня предупреждало, что по состоянию на 11 ноября шторм ослаб и имел максимальную постоянную скорость ветра до 108 км/ч (67 миль/ч), а также порывы до 137 км/ч (85 миль/ч).
Тайвань эвакуировал более 3300 человек из уязвимых районов и закрыл школы и офисы во вторник.
Речь идет об эвакуации из четырех уездов и городов, где наводнение, вызванное тайфуном в сентябре, привело к переполнению барьерного озера.
Во вторник школы и офисы были закрыты в уездах Хуалянь и Илань, также опасность охватывает южные и юго-западные районы, включая Гаосюн, уезд Пиндун, Тайнань и Тайдун.
Напомним
Тропический тайфун Фунг-вонг усилился до "супертайфуна", став причиной двух смертей на Филиппинах, а также затоплений и разрушений. С утра 10 ноября стало известно, что тайфун будет двигаться в направлении Тайваня, ослабевая.
Мощный зимний шторм охватил 13 штатов США: более 38 см снега и гололедица10.11.25, 21:29 • 9120 просмотров