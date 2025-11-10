Тайфун Фунг-вонг забрав життя двох людей на Філіппінах, понад мільйон евакуйовано: стихія прямує до Тайваню
Київ • УНН
Тропічний тайфун Фунг-вонг, посилившись до "супертайфуну", спричинив дві смерті на Філіппінах, затоплення та руйнування. Понад 1,4 мільйона жителів регіону були переміщені, а стихія рухається до Тайваню, слабшаючи.
Деталі
Тайфун Фунг-вонг обрушився на східне узбережжя Філіппін та призвів до смерті двох людей. Зокрема у провінції Самар (схід Філіппін) під завалами та деревами знайдено тіло 64-річної жінки, яка намагалася евакуюватися, повідомив агентству AFP рятувальник із міста Катбалоган Джуніель Тагаріно.
Бюро цивільної оборони пізніше підтвердило смерть ще однієї людини внаслідок раптової повені на сильно постраждалому острові Катандуанес (північний схід країни).
Подія спричинила також переміщення 1,4 мільйона жителів регіону. За наслідками стихійного лиха були затоплені цілі села, крім того численні громади залишаються без електрики.
Довідка
Регіон досі бореться зі спустошенням, спричиненим тайфуном Калмаегі, який у вівторок забрав життя щонайменше 224 людей у центральних провінціях, перш ніж досягти В'єтнаму, де загинуло щонайменше п'ятьох людей.
Тайфун Фунг-вонг увійшов у Південнокитайське море
У понеділок тайфун Фунг-вонг рушив з північно-західних Філіппін. Він увійшов у східну частину Південнокитайського моря рано вранці в понеділок, 10 листопада. Наразі ідеться про 14-ий шторм у цьому році з максимальним стійким вітром 13-го рівня та поривами, що досягають 16-го рівня.
Наразі "супертайфун" Фунг-вонг прямує до Тайваню, але водночас істотно слабшає.
Нагадаємо
Влада Філіппін розпочала масову евакуацію понад 100 тисяч людей зі східних і північних районів через наближення супертайфуну "Фунг-Вонг". По всій країні оголошено штормове попередження, а в деяких провінціях встановлено найвищий, п'ятий, рівень небезпеки.