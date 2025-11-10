Тайфун Фунг-вонг унес жизни двух человек на Филиппинах, более миллиона эвакуированы: стихия направляется к Тайваню
Киев • УНН
Тропический тайфун Фунг-вонг, усилившись до «супертайфуна», стал причиной двух смертей на Филиппинах, затоплений и разрушений. Более 1,4 миллиона жителей региона были перемещены, а стихия движется к Тайваню, ослабевая.
Детали
Тайфун Фунг-вонг обрушился на восточное побережье Филиппин и привел к смерти двух человек. В частности, в провинции Самар (восток Филиппин) под завалами и деревьями найдено тело 64-летней женщины, которая пыталась эвакуироваться, сообщил агентству AFP спасатель из города Катбалоган Джуниель Тагарино.
Бюро гражданской обороны позже подтвердило смерть еще одного человека в результате внезапного наводнения на сильно пострадавшем острове Катандуанес (северо-восток страны).
Событие также привело к перемещению 1,4 миллиона жителей региона. В результате стихийного бедствия были затоплены целые деревни, кроме того, многочисленные общины остаются без электричества.
Справка
Регион до сих пор борется с опустошением, вызванным тайфуном Калмаэги, который во вторник унес жизни по меньшей мере 224 человек в центральных провинциях, прежде чем достичь Вьетнама, где погибло по меньшей мере пять человек.
Тайфун Фунг-вонг вошел в Южно-Китайское море
В понедельник тайфун Фунг-вонг двинулся с северо-западных Филиппин. Он вошел в восточную часть Южно-Китайского моря рано утром в понедельник, 10 ноября. Сейчас речь идет о 14-м шторме в этом году с максимальным устойчивым ветром 13-го уровня и порывами, достигающими 16-го уровня.
Сейчас "супертайфун" Фунг-вонг направляется к Тайваню, но при этом существенно ослабевает.
Напомним
Власти Филиппин начали массовую эвакуацию более 100 тысяч человек из восточных и северных районов из-за приближения супертайфуна "Фунг-Вонг". По всей стране объявлено штормовое предупреждение, а в некоторых провинциях установлен самый высокий, пятый, уровень опасности.