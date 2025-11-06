Тайфун «Калмеги» унес жизни 114 человек на Филиппинах, шторм набирает силу на пути во Вьетнам

ukenru
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Правительство упростило получение кредитов на солнечные и ветряные электростанции для домохозяйств - Минэнерго5 ноября, 22:19 • 8194 просмотра
Польша планирует увеличить импорт американского СПГ для дальнейших поставок в Украину и Словакию5 ноября, 22:43 • 8128 просмотра
Европейцы массово отказываются от алкоголя из-за вкуса и здоровья5 ноября, 22:57 • 9472 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 14594 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ02:50 • 5722 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto5 ноября, 11:38 • 42029 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto5 ноября, 11:10 • 54925 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 1586 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 17079 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 19197 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 36255 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 40696 просмотра
Тайфун «Калмеги» унес жизни 114 человек на Филиппинах, шторм набирает силу на пути во Вьетнам

Киев • УНН

Число погибших на Филиппинах от тайфуна «Калмеги» возросло до 114, еще 127 человек пропали без вести. Шторм, опустошивший центральные регионы страны, восстановил силу и направляется во Вьетнам.

Тайфун «Калмеги» унес жизни 114 человек на Филиппинах, шторм набирает силу на пути во Вьетнам

Число погибших от тайфуна «Калмеги» на Филиппинах возросло до 114 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести, сообщило в четверг агентство по чрезвычайным ситуациям, в то время как шторм, опустошивший центральные регионы страны, набирает силу перед наступлением на Вьетнам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В провинции Зялай во Вьетнаме к середине дня, как ожидается, будет эвакуировано около 350 000 человек, на фоне того, как власти предупредили о сильных дождях и разрушительных ветрах, которые могут вызвать наводнения в низинных районах и нарушить сельскохозяйственную деятельность.

В наиболее пострадавшей от наводнения провинции Филиппин, Себу, масштаб разрушений стал более очевидным по мере того, как вода отступала, обнажая разрушенные дома, перевернутые автомобили и заваленные мусором улицы.

Более 200 000 человек были эвакуированы на Филиппинах перед наступлением «Калмеги» во вторник. Некоторые вернулись и обнаружили, что их дома разрушены, тогда как другие начали сложную уборку, отскребая грязь с домов и улиц.

«Сейчас главная задача — расчистить завалы… Их необходимо расчистить немедленно, не только для того, чтобы найти пропавших без вести, которые могут оказаться среди обломков или добраться до безопасных районов, но и для того, чтобы позволить продолжить спасательные операции», — заявил Раффи Алехандро, высокопоставленный представитель гражданской обороны.

Несмотря на то, что тайфун «Калмеги», получивший местное название «Тино», вышел из зоны мониторинга на Филиппинах, синоптики отслеживали шторм к востоку от Минданао, он может усилиться до тайфуна, что вызывает опасения по поводу возможных последствий в начале следующей недели.

По мере того, как «Калмеги» продвигался над Южно-Китайским морем перед выходом на сушу во Вьетнаме, он набирал силу. Прогнозируется, что он затронет несколько центральных провинций, включая ключевые районы выращивания кофе, где сейчас идет сезон сбора урожая.

Власти мобилизовали тысячи военнослужащих для помощи в проведении эвакуации, спасательных операций и восстановительных работ.

Авиационные власти Вьетнама заявили, что, вероятно, затронет восемь аэропортов, включая международный аэропорт в Дананге. Авиакомпаниям и местным властям настоятельно рекомендуется внимательно следить за развитием шторма для обеспечения безопасности пассажиров.

Китай и Япония объединяют усилия для исследования разрушительных тайфунов31.10.25, 05:49 • 3472 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Ураган в США
Мобилизация
Вьетнам
Минданао
Южно-Китайское море
Филиппины