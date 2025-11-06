Тайфун «Калмеги» унес жизни 114 человек на Филиппинах, шторм набирает силу на пути во Вьетнам

Число погибших от тайфуна «Калмеги» на Филиппинах возросло до 114 человек, еще 127 человек числятся пропавшими без вести, сообщило в четверг агентство по чрезвычайным ситуациям, в то время как шторм, опустошивший центральные регионы страны, набирает силу перед наступлением на Вьетнам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В провинции Зялай во Вьетнаме к середине дня, как ожидается, будет эвакуировано около 350 000 человек, на фоне того, как власти предупредили о сильных дождях и разрушительных ветрах, которые могут вызвать наводнения в низинных районах и нарушить сельскохозяйственную деятельность.

В наиболее пострадавшей от наводнения провинции Филиппин, Себу, масштаб разрушений стал более очевидным по мере того, как вода отступала, обнажая разрушенные дома, перевернутые автомобили и заваленные мусором улицы.

Более 200 000 человек были эвакуированы на Филиппинах перед наступлением «Калмеги» во вторник. Некоторые вернулись и обнаружили, что их дома разрушены, тогда как другие начали сложную уборку, отскребая грязь с домов и улиц.

«Сейчас главная задача — расчистить завалы… Их необходимо расчистить немедленно, не только для того, чтобы найти пропавших без вести, которые могут оказаться среди обломков или добраться до безопасных районов, но и для того, чтобы позволить продолжить спасательные операции», — заявил Раффи Алехандро, высокопоставленный представитель гражданской обороны.

Несмотря на то, что тайфун «Калмеги», получивший местное название «Тино», вышел из зоны мониторинга на Филиппинах, синоптики отслеживали шторм к востоку от Минданао, он может усилиться до тайфуна, что вызывает опасения по поводу возможных последствий в начале следующей недели.

По мере того, как «Калмеги» продвигался над Южно-Китайским морем перед выходом на сушу во Вьетнаме, он набирал силу. Прогнозируется, что он затронет несколько центральных провинций, включая ключевые районы выращивания кофе, где сейчас идет сезон сбора урожая.

Власти мобилизовали тысячи военнослужащих для помощи в проведении эвакуации, спасательных операций и восстановительных работ.

Авиационные власти Вьетнама заявили, что, вероятно, затронет восемь аэропортов, включая международный аэропорт в Дананге. Авиакомпаниям и местным властям настоятельно рекомендуется внимательно следить за развитием шторма для обеспечения безопасности пассажиров.

