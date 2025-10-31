Китай и Япония объединяют усилия для исследования разрушительных тайфунов

Китайские и японские ученые объединяют усилия в наблюдении и исследовании тайфунов, которые становятся все более разрушительными из-за глобального потепления. Две страны планируют создать совместную систему мониторинга для прогнозирования и изучения мощных тропических циклонов, угрожающих региону. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил директор Азиатско-Тихоокеанского совместного исследовательского центра тайфунов (AP-TCRC) Цзе Тан, программа предусматривает "эстафетные полеты" для наблюдения за тайфунами, перемещающимися между зонами Китая и Японии. Это позволит обеим сторонам в режиме реального времени обмениваться данными об интенсивности, направлении и структуре штормов.

AP-TCRC, который финансируется Китаем, подписал соглашение с Научно-техническим центром тайфунов Йокогамского национального университета. Пятилетняя дорожная карта, по словам партнеров, "усилит международное влияние Китая и Японии в исследованиях тайфунов".

Тан уточнил, что Шанхайский институт тайфунов вместе с китайским Национальным метеорологическим агентством будет участвовать в воздушных миссиях вблизи Китая.

Ученые отмечают: в эпоху климатических изменений штормы становятся более влажными и сильными, поэтому более глубокое понимание их природы может помочь не только уменьшить ущерб, но и, возможно, влиять на траекторию или интенсивность тайфунов.

