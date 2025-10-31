$42.080.01
Китай и Япония объединяют усилия для исследования разрушительных тайфунов

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Китайские и японские ученые создают совместную систему мониторинга для прогнозирования и изучения мощных тропических циклонов. Это позволит обмениваться данными об интенсивности, направлении и структуре штормов в режиме реального времени.

Китай и Япония объединяют усилия для исследования разрушительных тайфунов

Китайские и японские ученые объединяют усилия в наблюдении и исследовании тайфунов, которые становятся все более разрушительными из-за глобального потепления. Две страны планируют создать совместную систему мониторинга для прогнозирования и изучения мощных тропических циклонов, угрожающих региону. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщил директор Азиатско-Тихоокеанского совместного исследовательского центра тайфунов (AP-TCRC) Цзе Тан, программа предусматривает "эстафетные полеты" для наблюдения за тайфунами, перемещающимися между зонами Китая и Японии. Это позволит обеим сторонам в режиме реального времени обмениваться данными об интенсивности, направлении и структуре штормов.

Ураган "Мелисса" стал вторым по силе в истории Атлантики – Ямайку готовят к удару стихии и просят эвакуироваться – Sky News28.10.25, 17:03 • 2817 просмотров

AP-TCRC, который финансируется Китаем, подписал соглашение с Научно-техническим центром тайфунов Йокогамского национального университета. Пятилетняя дорожная карта, по словам партнеров, "усилит международное влияние Китая и Японии в исследованиях тайфунов".

Тан уточнил, что Шанхайский институт тайфунов вместе с китайским Национальным метеорологическим агентством будет участвовать в воздушных миссиях вблизи Китая.

Ураган Мелисса на юге Гаити унес жизни 25 человек29.10.25, 20:16 • 2916 просмотров

Ученые отмечают: в эпоху климатических изменений штормы становятся более влажными и сильными, поэтому более глубокое понимание их природы может помочь не только уменьшить ущерб, но и, возможно, влиять на траекторию или интенсивность тайфунов.

Жара и загрязнение воздуха привели к гибели миллионов людей в мире – исследование29.10.25, 10:52 • 2998 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологииПогода и окружающая среда
Bloomberg L.P.
Китай
Япония