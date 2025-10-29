$42.080.01
18:25 • 238 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 5384 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 14912 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 43508 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 31011 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 51246 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 28861 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 76393 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48565 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47403 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
публикации
Эксклюзивы
Ураган Мелисса на юге Гаити унес жизни 25 человек

Киев • УНН

 • 290 просмотра

25 человек погибли на юге Гаити после того, как река, разлившись из-за урагана Мелисса, затопила дома. Десятки домов обрушились, люди остаются под завалами.

Ураган Мелисса на юге Гаити унес жизни 25 человек

На юге Гаити 25 человек погибли после того, как река, разлившись из-за урагана Мелисса, затопила соседние дома, сообщил мэр прибрежного города Пти-Гоав. Об этом информирует The Guardian, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро среды десятки домов обрушились, и люди все еще оставались под завалами, отметил мэр Жан Бертран Субрем.

Я ошеломлен этой ситуацией

– добавил он, обращаясь к правительству с просьбой помочь спасти пострадавших.

Мощный ураган "Мелисса" достиг Кубы после разрушительного удара по Ямайке29.10.25, 11:00 • 3376 просмотров

Из-за сильного наводнения, вызванного ураганом, только один представитель Агентства гражданской защиты Гаити находился в районе, тогда как жители пытались эвакуироваться.

Ураган "Мелисса" стал вторым по силе в истории Атлантики – Ямайку готовят к удару стихии и просят эвакуироваться – Sky News28.10.25, 17:03 • 2648 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Гаити
Куба
Хранитель