Ураган Мелисса на юге Гаити унес жизни 25 человек
Киев • УНН
25 человек погибли на юге Гаити после того, как река, разлившись из-за урагана Мелисса, затопила дома. Десятки домов обрушились, люди остаются под завалами.
На юге Гаити 25 человек погибли после того, как река, разлившись из-за урагана Мелисса, затопила соседние дома, сообщил мэр прибрежного города Пти-Гоав. Об этом информирует The Guardian, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро среды десятки домов обрушились, и люди все еще оставались под завалами, отметил мэр Жан Бертран Субрем.
Я ошеломлен этой ситуацией
Из-за сильного наводнения, вызванного ураганом, только один представитель Агентства гражданской защиты Гаити находился в районе, тогда как жители пытались эвакуироваться.
