Ураган Мелисса на юге Гаити унес жизни 25 человек

На юге Гаити 25 человек погибли после того, как река, разлившись из-за урагана Мелисса, затопила соседние дома, сообщил мэр прибрежного города Пти-Гоав. Об этом информирует The Guardian, пишет УНН.

По состоянию на утро среды десятки домов обрушились, и люди все еще оставались под завалами, отметил мэр Жан Бертран Субрем.

Я ошеломлен этой ситуацией – добавил он, обращаясь к правительству с просьбой помочь спасти пострадавших.

Из-за сильного наводнения, вызванного ураганом, только один представитель Агентства гражданской защиты Гаити находился в районе, тогда как жители пытались эвакуироваться.

