Жара и загрязнение воздуха привели к гибели миллионов людей в мире – исследование

Связанная с изменением климата жара привела к новому уровню смертности — более полумиллиона человек в год. Выбросы от ископаемого топлива будут поддерживать загрязнение воздуха, что в конечном итоге приводит к рекордным цифрам в статистике смертей в мире. Об этом говорится в ежегодном отчете The Lancet Countdown on Health and Climate Change, передает УНН.

Детали

Новые глобальные выводы, опубликованные в 9-м ежегодном отчете The Lancet Countdown on Health and Climate Change, предупреждают, что человечество все еще находится на грани глобальной экологической катастрофы.

В отчете говорится, что из-за неспособности сдержать последствия глобального потепления количество смертей, связанных с жарой, с 1990-х годов выросло на 23% и достигло 546 000 в год. В 2024 году загрязнение воздуха дымом от лесных пожаров стало причиной рекордных 154 000 смертей.

2,5 миллиона смертей ежегодно связаны с загрязнением воздуха, которое возникает в результате постоянного сжигания ископаемого топлива - говорится в исследовании.

Авторы указывают на значительную нагрузку на национальные бюджеты. Например, в 2023 году они совместно потратили 956 миллиардов долларов США на чистые субсидии на ископаемое топливо.

Тем временем нефтяные и газовые гиганты продолжают расширять свои производственные планы. По оценке ученых, соответствующие масштабы в планах представителей нефтегазовой промышленности "превышают возможности планеты, пригодной для жизни".

Ученые констатируют серьезные угрозы здоровью от изменения климата, в отчете исследователей указывается о "политическом отступлении от действий по климату". Что касается отчета The Lancet Countdown on Health and Climate Change за 2025 год, в нем содержится новый четкий призыв:

Всем участникам предлагается присоединиться к ускорению и активизации усилий по одновременному сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) и адаптации к изменению климата.

Нынешний итог состояния здоровья рисует мрачную и неоспоримую картину разрушительного вреда для здоровья, который достигает всех уголков мира — рекордные угрозы здоровью от жары, экстремальных погодных явлений и дыма от лесных пожаров убивают миллионы. Разрушение жизней и средств к существованию будет продолжать расти, пока мы не покончим с нашей зависимостью от ископаемого топлива и резко не улучшим наши возможности адаптации - предупредила доктор Марина Романелло, исполнительный директор The Lancet Countdown в Университетском колледже Лондона.

Представитель Университетского колледжа Лондона также отметила, что на самом деле есть решения о том, как избежать климатической катастрофы. Романелло приводит примеры деятельности общин и местных органов власти — от развития чистой энергии до адаптации городов — подчеркивая, что прогресс возможен.

Мы должны развивать импульс, который мы видим в местных действиях: для обеспечения безопасного для здоровья, равноправного и справедливого перехода необходимы усилия всех и каждого - отмечают авторы исследования.

Напомним

