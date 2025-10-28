ООН прогнозує скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні

$42.070.07
48.970.21
ukenru
09:24 • 40 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 596 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5600 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 14993 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15438 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11824 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47113 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69493 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86085 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65298 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
64%
741мм
Популярнi новини
Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради27 жовтня, 23:30 • 11169 перегляди
Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації28 жовтня, 00:03 • 10315 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 18404 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямкуVideo28 жовтня, 02:10 • 6912 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 15216 перегляди
Публікації
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 15023 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 15461 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 57464 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 58948 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львівська область
Токіо
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 4748 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 15023 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 30945 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 64961 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 78331 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Пістолет

ООН прогнозує скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень. Для уникнення найгірших наслідків зміни клімату викиди 2019 року мають бути скорочені на 60% до 2035 року.

ООН прогнозує скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні

В Організації ООН з питань зміни клімату очікують, що глобальні викиди парникових газів вперше скоротяться, але не достатньо швидко. Про це повідомляє УНН з посиланням на euractiv.com.

Деталі

Глобальні викиди в 2035 році повинні скоротитися на 10% порівняно з 2019 роком, заявив у своїй заяві генеральний секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) Саймон Стіел. Однак він попередив, що темпи скорочення "далеко не достатні" для дотримання кліматичних обмежень планети.

Для того, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату, глобальне потепління не повинно перевищувати 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, йдеться в публікації.

За даними ООН, це буде можливо лише за умови, що до 2035 року викиди 2019 року будуть скорочені на 60%. Щоб утримати глобальне потепління нижче верхньої межі в 2°C, встановленої Паризькою угодою, викиди повинні бути скорочені щонайменше на 35% впродовж наступних десяти років.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені13.10.25, 08:41 • 3310 переглядiв

Євген Устименко

ЕкономікаНовини СвітуПогода та довкілля
Організація Об'єднаних Націй