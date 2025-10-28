ООН прогнозує скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні
Київ • УНН
Організація ООН з питань зміни клімату очікує першого скорочення глобальних викидів парникових газів, але темпи недостатні для дотримання кліматичних обмежень. Для уникнення найгірших наслідків зміни клімату викиди 2019 року мають бути скорочені на 60% до 2035 року.
В Організації ООН з питань зміни клімату очікують, що глобальні викиди парникових газів вперше скоротяться, але не достатньо швидко. Про це повідомляє УНН з посиланням на euractiv.com.
Деталі
Глобальні викиди в 2035 році повинні скоротитися на 10% порівняно з 2019 роком, заявив у своїй заяві генеральний секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) Саймон Стіел. Однак він попередив, що темпи скорочення "далеко не достатні" для дотримання кліматичних обмежень планети.
Для того, щоб уникнути найгірших наслідків зміни клімату, глобальне потепління не повинно перевищувати 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем, йдеться в публікації.
За даними ООН, це буде можливо лише за умови, що до 2035 року викиди 2019 року будуть скорочені на 60%. Щоб утримати глобальне потепління нижче верхньої межі в 2°C, встановленої Паризькою угодою, викиди повинні бути скорочені щонайменше на 35% впродовж наступних десяти років.
