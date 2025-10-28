ООН прогнозирует сокращение глобальных выбросов парниковых газов, но темпы недостаточны
Киев • УНН
Организация ООН по вопросам изменения климата ожидает первого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, но темпы недостаточны для соблюдения климатических ограничений. Для избежания наихудших последствий изменения климата выбросы 2019 года должны быть сокращены на 60% к 2035 году.
В Организации ООН по вопросам изменения климата ожидают, что глобальные выбросы парниковых газов впервые сократятся, но недостаточно быстро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на euractiv.com.
Детали
Глобальные выбросы в 2035 году должны сократиться на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил в своем заявлении генеральный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил. Однако он предупредил, что темпы сокращения "далеко не достаточны" для соблюдения климатических ограничений планеты.
Для того чтобы избежать наихудших последствий изменения климата, глобальное потепление не должно превышать 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, говорится в публикации.
По данным ООН, это будет возможно только при условии, что к 2035 году выбросы 2019 года будут сокращены на 60%. Чтобы удержать глобальное потепление ниже верхней границы в 2°C, установленной Парижским соглашением, выбросы должны быть сокращены как минимум на 35% в течение следующих десяти лет.
