Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 8542 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 26868 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 37257 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53226 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 34591 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 100534 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 110555 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 54093 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53528 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42428 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по Сумах: пошкоджено багатоповерхівки та нежитлову будівлюPhoto12 жовтня, 21:11 • 13555 перегляди
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 13505 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes01:52 • 14357 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 5966 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 16298 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53188 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 100508 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 110530 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 53188 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 89087 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ігор Терехов
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 27461 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 59380 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 63185 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 64683 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 130708 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Глобальне потепління наближається до небезпечного порога раніше, ніж очікувалося, з практично незворотним відмиранням коралових рифів. Це перша «переломна точка» в колапсі екосистем, викликаному зміною клімату, заявляють вчені.

Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені

Глобальне потепління наближається до небезпечного порога раніше, ніж очікувалося, і коралові рифи по всьому світу практично незворотно відмирають, що знаменує те, що вчені в понеділок назвали першою "переломною точкою" в колапсі екосистем, викликаному зміною клімату, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попередження, що міститься в доповіді "Глобальні переломні точки" (Global Tipping Points), підготовленій 160 дослідниками з усього світу та узагальнюючій новаторські наукові досягнення для оцінки точок неповернення, з'явилося всього за кілька тижнів до кліматичного саміту COP30, який пройде цього року на околиці тропічних лісів Амазонки.

Ця ж система тропічних лісів тепер перебуває під загрозою руйнування, щойно середня глобальна температура перевищить всього 1,5 градуса Цельсія, виходячи з темпів вирубки лісів, ідеться в доповіді, у якій критичний момент для Амазонії, що оцінюється, переглянутий у бік зниження.

Також викликає занепокоєння при подальшому підвищенні температури загроза порушення основної океанічної течії, яка називається Атлантичною меридіональною перекидальною циркуляцією (AMOC), яка забезпечує м'які зими в Північній Європі.

Вчені знайшли докази послаблення системи циркуляції океану: Гольфстрім на межі колапсу23.06.25, 16:32 • 4099 переглядiв

"Зміни зараз відбуваються швидко, на жаль, у деяких частинах клімату, у біосфері", - заявив еколог Тім Лентон з Ексетерського університету, провідний автор доповіді.

Позитивні ознаки

Лентон відзначив позитивні ознаки щодо поступової відмови від викопного палива, яке найбільше відповідає за зміну клімату. Наприклад, згідно з даними некомерційного аналітичного центру Ember, цього року вперше на відновлювані джерела припало більше електроенергії, ніж на вугілля.

Виробництво відновлюваної енергії у світі вперше перевершило вугільне07.10.25, 09:34 • 2943 перегляди

"Ніхто не хоче бути просто травмованим і безсилим, - сказав Лентон. - У нас все ще є деяка свобода дій".

На листопадовій конференції COP30 учені закликали країни працювати над скороченням викидів вуглецю, які сприяють потеплінню клімату.

Учені здивовані тим, наскільки швидко відбуваються зміни в природі: згідно з даними наукових агентств ООН та ЄС, середня глобальна температура вже зросла на 1,3-1,4 градуса за Цельсієм порівняно із середнім показником доіндустріальної епохи.

Рекордно спекотні роки

Останні два роки стали найспекотнішими за всю історію спостережень на Землі: морські хвилі спеки призвели до стресу 84% рифів світу, викликавши їхнє знебарвлення, а в деяких випадках і загибель. Коралові рифи забезпечують існування близько чверті морських організмів.

Учені припустили, що для відновлення коралів світу потрібно радикально посилити заходи щодо боротьби зі зміною клімату, щоб знизити температуру до рівня всього лише на 1 градус Цельсія вище за середній показник доіндустріальної епохи.

"У новій доповіді ясно показано, що з кожним роком масштаби та величина негативних наслідків зміни клімату збільшуються", - заявив Пеп Канаделл, старший науковий співробітник Центру кліматичних досліджень Австралійського інституту досліджень клімату (CSIRO).

Наразі, як повідомляється, світ перебуває на шляху до потепління приблизно на 3,1 градуса Цельсія в цьому столітті, виходячи з політик країн.

Екстремальні погодні умови почастішали через зміну клімату – дослідження NASA17.06.25, 17:34 • 3411 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнологіїПогода та довкілля
Електроенергія
Reuters