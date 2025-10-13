Для змін клімату наближаються переломні точки, з загрозою кораловим рифам - учені

Глобальне потепління наближається до небезпечного порога раніше, ніж очікувалося, і коралові рифи по всьому світу практично незворотно відмирають, що знаменує те, що вчені в понеділок назвали першою "переломною точкою" в колапсі екосистем, викликаному зміною клімату, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попередження, що міститься в доповіді "Глобальні переломні точки" (Global Tipping Points), підготовленій 160 дослідниками з усього світу та узагальнюючій новаторські наукові досягнення для оцінки точок неповернення, з'явилося всього за кілька тижнів до кліматичного саміту COP30, який пройде цього року на околиці тропічних лісів Амазонки.

Ця ж система тропічних лісів тепер перебуває під загрозою руйнування, щойно середня глобальна температура перевищить всього 1,5 градуса Цельсія, виходячи з темпів вирубки лісів, ідеться в доповіді, у якій критичний момент для Амазонії, що оцінюється, переглянутий у бік зниження.

Також викликає занепокоєння при подальшому підвищенні температури загроза порушення основної океанічної течії, яка називається Атлантичною меридіональною перекидальною циркуляцією (AMOC), яка забезпечує м'які зими в Північній Європі.

"Зміни зараз відбуваються швидко, на жаль, у деяких частинах клімату, у біосфері", - заявив еколог Тім Лентон з Ексетерського університету, провідний автор доповіді.

Позитивні ознаки

Лентон відзначив позитивні ознаки щодо поступової відмови від викопного палива, яке найбільше відповідає за зміну клімату. Наприклад, згідно з даними некомерційного аналітичного центру Ember, цього року вперше на відновлювані джерела припало більше електроенергії, ніж на вугілля.

"Ніхто не хоче бути просто травмованим і безсилим, - сказав Лентон. - У нас все ще є деяка свобода дій".

На листопадовій конференції COP30 учені закликали країни працювати над скороченням викидів вуглецю, які сприяють потеплінню клімату.

Учені здивовані тим, наскільки швидко відбуваються зміни в природі: згідно з даними наукових агентств ООН та ЄС, середня глобальна температура вже зросла на 1,3-1,4 градуса за Цельсієм порівняно із середнім показником доіндустріальної епохи.

Рекордно спекотні роки

Останні два роки стали найспекотнішими за всю історію спостережень на Землі: морські хвилі спеки призвели до стресу 84% рифів світу, викликавши їхнє знебарвлення, а в деяких випадках і загибель. Коралові рифи забезпечують існування близько чверті морських організмів.

Учені припустили, що для відновлення коралів світу потрібно радикально посилити заходи щодо боротьби зі зміною клімату, щоб знизити температуру до рівня всього лише на 1 градус Цельсія вище за середній показник доіндустріальної епохи.

"У новій доповіді ясно показано, що з кожним роком масштаби та величина негативних наслідків зміни клімату збільшуються", - заявив Пеп Канаделл, старший науковий співробітник Центру кліматичних досліджень Австралійського інституту досліджень клімату (CSIRO).

Наразі, як повідомляється, світ перебуває на шляху до потепління приблизно на 3,1 градуса Цельсія в цьому столітті, виходячи з політик країн.

