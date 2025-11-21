Самая интенсивная холодная волна за десятилетия: арктический поток охватил Францию и Швейцарию - Bloomberg
Киев • УНН
Поток арктического воздуха принес во Францию и Швейцарию самую интенсивную ноябрьскую холодную волну за более чем десять лет. В ближайшие дни в Альпах ожидаются сильные снегопады, а температура в Берне опустится до -7 °C.
Поток арктического воздуха охватил Францию и Швейцарию самой интенсивной ноябрьской холодной волной - это зафиксировано впервые за последние более чем десять лет. Также в ближайшие дни в Альпах прогнозируют сильные снегопады, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По данным метеорологов MeteoSwiss и Meteo France, Швейцария готовится к самому суровому периоду с 2007 года, а Франция - к самой интенсивной волне холодного воздуха с 2013 года.
Холодная погода продлится и на следующей неделе: в воскресенье в Берне температура опустится до -7 °C, а в субботу в Париже будет ниже нуля. Также был объявлен "желтый" уровень опасности из-за снега и гололеда в таких итальянских регионах, как Пьемонт, Ломбардия и Эмилия-Романья.
