Найінтенсивніша холодна хвиля за десятиліття: арктичний потік охопив Францію та Швейцарію - Bloomberg

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 2804 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9014 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11241 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21800 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17619 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23829 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24419 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29641 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47013 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21800 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23829 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35823 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47013 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16999 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36526 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42766 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56483 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78212 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Найінтенсивніша холодна хвиля за десятиліття: арктичний потік охопив Францію та Швейцарію - Bloomberg

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Потік арктичного повітря приніс до Франції та Швейцарії найінтенсивнішу листопадову холодну хвилю за понад десять років. У найближчі дні в Альпах очікуються сильні снігопади, а температура в Берні опуститься до -7 °C.

Найінтенсивніша холодна хвиля за десятиліття: арктичний потік охопив Францію та Швейцарію - Bloomberg

Потік арктичного повітря охопив Францію та Швейцарію найінтенсивнішою листопадовою холодною хвилею - це зафіксовано вперше за останні понад десять років. Також найближчими днями в Альпах прогнозують сильні снігопади, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними метеорологів MeteoSwiss та Meteo France, Швейцарія готується до найсуворішого періоду з 2007 року, а Франція - до найінтенсивнішої хвилі холодного повітря з 2013 року.

Холодна погода триватиме і наступного тижня: у неділю в Берні температура опуститься до -7 °C, а в суботу в Парижі буде нижче нуля. Також було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через сніг і ожеледь в таких італійських регіонах, як П'ємонт, Ломбардія та Емілія-Романья.

Нагадаємо

Через шторм "Клаудія" у Португалії загинуло троє людей. У Великій Британії шторм спричинив масштабні повені в Уельсі та Англії, що призвело до евакуації та значних руйнувань.

Євген Устименко

Новини СвітуПогода та довкілля
Уельс
Bloomberg
Швейцарія
Англія
Париж
Франція
Велика Британія
Португалія