Найінтенсивніша холодна хвиля за десятиліття: арктичний потік охопив Францію та Швейцарію - Bloomberg
Київ • УНН
Потік арктичного повітря приніс до Франції та Швейцарії найінтенсивнішу листопадову холодну хвилю за понад десять років. У найближчі дні в Альпах очікуються сильні снігопади, а температура в Берні опуститься до -7 °C.
Деталі
За даними метеорологів MeteoSwiss та Meteo France, Швейцарія готується до найсуворішого періоду з 2007 року, а Франція - до найінтенсивнішої хвилі холодного повітря з 2013 року.
Холодна погода триватиме і наступного тижня: у неділю в Берні температура опуститься до -7 °C, а в суботу в Парижі буде нижче нуля. Також було оголошено "жовтий" рівень небезпеки через сніг і ожеледь в таких італійських регіонах, як П'ємонт, Ломбардія та Емілія-Романья.
Нагадаємо
Через шторм "Клаудія" у Португалії загинуло троє людей. У Великій Британії шторм спричинив масштабні повені в Уельсі та Англії, що призвело до евакуації та значних руйнувань.