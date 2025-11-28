$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 5812 перегляди
Середній Захід США готується до рекордного снігопаду та хаосу на дорогах

Київ • УНН

 • 600 перегляди

У США Чикаго та сусідні міста Середнього Заходу очікують значний снігопад до 30 сантиметрів снігу. Метеорологи прогнозують близько 20 сантиметрів опадів у Чикаго, що може повторити рекордний снігопад у листопаді.

Середній Захід США готується до рекордного снігопаду та хаосу на дорогах

Чикаго та сусідні міста Середнього Заходу у Сполучених Штатах очікують значний снігопад у суботу, коли тисячі мандрівників повертаються додому після святкування Дня подяки. Про це йдеться у матеріал Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Штормовий циклон з вологою з Мексиканської затоки просуватиметься регіоном у ніч на п’ятницю, приносячи до 30 сантиметрів снігу в деяких районах Айови, Міннесоти та Іллінойсу за приблизно 24 години.

Найінтенсивніша холодна хвиля за десятиліття: арктичний потік охопив Францію та Швейцарію - Bloomberg21.11.25, 16:47 • 6719 переглядiв

Метеоролог Центру прогнозування погоди США Марк Ченард повідомив, що у Чикаго очікується близько 20 сантиметрів опадів, що може повторити рекордний снігопад у листопаді. Також прогнозують помірний сніг у Де-Мойні, штат Айова, та в Мілуокі, штат Вісконсин.

Вздовж жвавих коридорів міжштатних автомагістралей 80 та 90 можливі опади до 1 дюйма на годину, що створює крижані, слизькі ділянки на дорогах

– зазначив Ченард.

Цей снігопад відбувається після попереднього циклону, який вже приніс шквали та хуртовини у район Великих озер. До понеділка Середній Захід очікує ще один серйозний снігопад.

Негода охопила США: торнадо під Х’юстоном, зливи на Півдні та сніг у Середньому Заході25.11.25, 20:25 • 4272 перегляди

Степан Гафтко

