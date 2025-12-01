$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 10783 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 19129 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 14717 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 24909 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35750 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48649 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41421 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42641 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39373 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
У США понад 40 авто опинились в пастці через сильний снігопад - NBC News

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В американському штаті Індіана на автомагістралі сталася масштабна ДТП за участю понад 40 автомобілів. Причиною аварії став сильний снігопад, рух на частині смуг було перекрито на шість годин.

У США понад 40 авто опинились в пастці через сильний снігопад - NBC News
Фото: pixabay

У американському штаті Індіана понад 40 автомобілів опинились в ДТП на автомагістралі через сильний снігопад. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Аварія сталася на міжштатній автомагістралі. Зображення з камери дорожнього руху Департаменту транспорту штату Індіана показали автомобілі, розкидані по всій автомагістралі, в тому числі кілька автомобілів, які з'їхали на траву.

Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється. Спочатку повідомлялось, що внаслідок снігопаду на могли рухатися від 20 до 30 автомобілів, але згодом ця цифра зросла до 45.

Частина смуг для руху автотранспорту були закриті. За даними поліції штату, вони мали залишатися закритими приблизно впродовж шести годин.

Середній Захід США готується до рекордного снігопаду та хаосу на дорогах28.11.25, 19:07 • 4188 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуПогода та довкілля
Дорожньо-транспортна пригода
Індіана