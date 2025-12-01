У США понад 40 авто опинились в пастці через сильний снігопад - NBC News
В американському штаті Індіана на автомагістралі сталася масштабна ДТП за участю понад 40 автомобілів. Причиною аварії став сильний снігопад, рух на частині смуг було перекрито на шість годин.
Деталі
Аварія сталася на міжштатній автомагістралі. Зображення з камери дорожнього руху Департаменту транспорту штату Індіана показали автомобілі, розкидані по всій автомагістралі, в тому числі кілька автомобілів, які з'їхали на траву.
Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється. Спочатку повідомлялось, що внаслідок снігопаду на могли рухатися від 20 до 30 автомобілів, але згодом ця цифра зросла до 45.
Частина смуг для руху автотранспорту були закриті. За даними поліції штату, вони мали залишатися закритими приблизно впродовж шести годин.
