Північний Схід США накрила перша серйозна снігова буря сезону

Фото: AP

Перша потужна снігова буря сезону обрушилася на Північний Схід США, принісши до 25 сантиметрів снігу та льоду в Нову Англію, тоді як Середній Захід лише почав оговтуватися від рекордних листопадових снігопадів, що ускладнили подорожі після Дня подяки. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У вівторок, коли Середній Захід, включаючи район Великих озер, почав позбуватися наслідків недавнього снігового удару, естафету негоди прийняв Північний Схід. Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про зимові шторми для шести штатів Нової Англії (Массачусетс, Нью-Гемпшир, Вермонт, Мен, Коннектикут та Нью-Йорк).

У США понад 40 авто опинились в пастці через сильний снігопад - NBC News

Метеоролог Ендрю Оррісон повідомив, що новий шторм приніс у регіон не лише сніг (до 25,4 см), але й сильний вітер та ожеледицю, внаслідок чого були затримані сотні авіарейсів.

Ця негода настала лише через кілька днів після того, як у Чикаго був встановлений історичний рекорд: минулими вихідними у міжнародному аеропорту О'Хара випало понад 20 сантиметрів снігу. За даними метеослужби, це стало найвищою кількістю снігопадів за один календарний день у листопаді з 1951 року.

Середній Захід США готується до рекордного снігопаду та хаосу на дорогах