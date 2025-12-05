В Азии более 1500 жертв наводнений и оползней: люди молят о срочной помощи - AP

Фото: AP

В результате катастрофических наводнений и оползней, обрушившихся на Азию на прошлой неделе, погибло более 1500 человек. Спасательные бригады соревнуются со временем, но выжившие умоляют о срочной помощи, поскольку масштабы разрушений, особенно в Индонезии и Шри-Ланке, превышают возможности местных спасателей. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Власти подтвердили гибель 883 человек в Индонезии, 486 в Шри-Ланке, 185 в Таиланде и трех в Малайзии. Почти 900 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Многие деревни остаются погребенными под грязью, а жизненно важные пути сообщения разрушены. В некоторые районы, такие как наиболее пострадавший Ачех-Тамианг в Индонезии, теперь можно добраться только на вертолете. Более 260 000 жителей покинули свои дома.

Смертельный оползень в Перу: река Амазонка поглотила две лодки, по меньшей мере 12 погибших

Фото: AP

Для многих выживание зависит от скорости оказания помощи, ведь чистая вода, санитария и жилье являются главными приоритетами.

Жительница Мариана, чей дом был разрушен, вспомнила о тяжелых условиях выживания.

Вода продолжала подниматься, заставляя нас бежать. Даже на высотах она не останавливалась. Мы запаниковали – заявила женщина в комментарии АР.

Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек

Фото: AP

Из-за повреждений труб и загрязнения скважин чистая вода стала роскошью.

Мы пили паводковую воду, дав ей отстояться и прокипятив. Дети тоже ее пили – сказала женщина, ставшая вдовой из-за стихии.

Разочарование среди пострадавших растет. Житель Хади Ахер, обвиняя местных чиновников в коррупции, выразил общее недовольство: "Почему нет общественной кухни? У нас ничего не осталось".

В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших