18:15 • 1854 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 7736 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 12502 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 28783 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 24801 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 29522 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 41514 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48335 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41084 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 72318 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
В Азии более 1500 жертв наводнений и оползней: люди молят о срочной помощи - AP

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Катастрофические наводнения и оползни в Азии на прошлой неделе унесли жизни более 1500 человек, еще почти 900 считаются пропавшими без вести. Больше всего пострадали Индонезия и Шри-Ланка, где спасательные службы не справляются с масштабами разрушений.

В Азии более 1500 жертв наводнений и оползней: люди молят о срочной помощи - AP
Фото: AP

В результате катастрофических наводнений и оползней, обрушившихся на Азию на прошлой неделе, погибло более 1500 человек. Спасательные бригады соревнуются со временем, но выжившие умоляют о срочной помощи, поскольку масштабы разрушений, особенно в Индонезии и Шри-Ланке, превышают возможности местных спасателей. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Власти подтвердили гибель 883 человек в Индонезии, 486 в Шри-Ланке, 185 в Таиланде и трех в Малайзии. Почти 900 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Многие деревни остаются погребенными под грязью, а жизненно важные пути сообщения разрушены. В некоторые районы, такие как наиболее пострадавший Ачех-Тамианг в Индонезии, теперь можно добраться только на вертолете. Более 260 000 жителей покинули свои дома.

Смертельный оползень в Перу: река Амазонка поглотила две лодки, по меньшей мере 12 погибших01.12.25, 21:54 • 3956 просмотров

Фото: AP
Фото: AP

Для многих выживание зависит от скорости оказания помощи, ведь чистая вода, санитария и жилье являются главными приоритетами.

Жительница Мариана, чей дом был разрушен, вспомнила о тяжелых условиях выживания.

Вода продолжала подниматься, заставляя нас бежать. Даже на высотах она не останавливалась. Мы запаниковали 

– заявила женщина в комментарии АР.

Наводнения и оползни на Суматре унесли жизни более 700 человек02.12.25, 19:09 • 3707 просмотров

Фото: AP
Фото: AP

Из-за повреждений труб и загрязнения скважин чистая вода стала роскошью. 

Мы пили паводковую воду, дав ей отстояться и прокипятив. Дети тоже ее пили 

– сказала женщина, ставшая вдовой из-за стихии.

Разочарование среди пострадавших растет. Житель Хади Ахер, обвиняя местных чиновников в коррупции, выразил общее недовольство: "Почему нет общественной кухни? У нас ничего не осталось".

В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших30.11.25, 14:47 • 5197 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Перу
Шри-Ланка
Ассошиэйтед Пресс
благотворительность
Малайзия
Таиланд
Индонезия
Азия