17:14 • 5440 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
15:35 • 11416 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 13068 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 14794 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
1 декабря, 12:41 • 17936 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 19791 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21081 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
1 декабря, 07:43 • 39081 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19860 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 38525 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:43 • 39075 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Смертельный оползень в Перу: река Амазонка поглотила две лодки, по меньшей мере 12 погибших

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Перу в регионе Амазония оползень снес в реку две пассажирские лодки, что привело к 12 смертям и около 20 ранениям. Инцидент произошел около 4:20 утра в портовой зоне Ипария на реке Укаяли.

Смертельный оползень в Перу: река Амазонка поглотила две лодки, по меньшей мере 12 погибших

В перуанском регионе Амазонии произошел масштабный оползень, который рано утром снес в реку две пассажирские лодки, что привело к по меньшей мере 12 смертям и около 20 ранениям. Инцидент произошел около 4:20 утра в портовой зоне Ипария на реке Укаяли – более чем в 400 километрах от Лимы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным местного управления здравоохранения Диреса Укаяли, два человека до сих пор считаются пропавшими без вести. На место оперативно направили подразделения нацполиции и ВМС Перу, которые прибыли вертолетами для проведения спасательных работ.

Во Вьетнаме подтвердили уже 90 погибших из-за катастрофических наводнений и оползней – СМИ23.11.25, 20:41 • 5932 просмотра

Одна из лодок, Rapido Oriente, затонула полностью. Другая – Deo Rigo – получила значительные повреждения. По информации государственного агентства Andina, "Deo Rigo" прибыл из соседней общины коренных народов и остановился в Ипарии, когда произошел внезапный оползень.

Среди пассажиров были врачи и учителя, направлявшиеся в другие населенные пункты вдоль реки. Спасательные работы продолжаются, власти уточняют окончательное количество пострадавших.

В Юго-Восточной Азии резко возросло число жертв тропического шторма: более 600 погибших и миллионы пострадавших30.11.25, 14:47 • 4970 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Перу
Вьетнам
Reuters