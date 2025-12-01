Смертельный оползень в Перу: река Амазонка поглотила две лодки, по меньшей мере 12 погибших

В перуанском регионе Амазонии произошел масштабный оползень, который рано утром снес в реку две пассажирские лодки, что привело к по меньшей мере 12 смертям и около 20 ранениям. Инцидент произошел около 4:20 утра в портовой зоне Ипария на реке Укаяли – более чем в 400 километрах от Лимы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным местного управления здравоохранения Диреса Укаяли, два человека до сих пор считаются пропавшими без вести. На место оперативно направили подразделения нацполиции и ВМС Перу, которые прибыли вертолетами для проведения спасательных работ.

Одна из лодок, Rapido Oriente, затонула полностью. Другая – Deo Rigo – получила значительные повреждения. По информации государственного агентства Andina, "Deo Rigo" прибыл из соседней общины коренных народов и остановился в Ипарии, когда произошел внезапный оползень.

Среди пассажиров были врачи и учителя, направлявшиеся в другие населенные пункты вдоль реки. Спасательные работы продолжаются, власти уточняют окончательное количество пострадавших.

