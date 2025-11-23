Во Вьетнаме подтвердили уже 90 погибших из-за катастрофических наводнений и оползней – СМИ
В центральных регионах Вьетнама 90 человек погибли из-за мощных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Стихия нанесла значительный ущерб территориям, уже пострадавшим от рекордных осадков и тайфуна Калмаэги.
По меньшей мере 90 человек стали жертвами мощных наводнений и оползней в центральных регионах Вьетнама, вызванных сильными дождями в начале недели. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий, пишет УНН.
Детали
По данным властей, стихия нанесла серьезный ущерб территориям, которые уже несколько недель назад пострадали от рекордных осадков и тайфуна Калмаеги. Мощные дожди разрушили участки основных трасс в Центральном нагорье, затопили дороги и железную дорогу, оставив тысячи людей отрезанными от мира.
Вьетнам остается одной из наиболее уязвимых к наводнениям стран мира – почти половина населения проживает в зонах высокого риска. Ученые предупреждают, что глобальное потепление усиливает тропические штормы в Юго-Восточной Азии, делая подобные катастрофы более частыми и разрушительными.
Напомним
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в результате непрекращающихся дождей и наводнения, продолжающихся более недели, погиб по меньшей мере 41 человек, затоплено более 52 000 домов.