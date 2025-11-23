$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 14663 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 12336 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 12915 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 13814 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 13500 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14175 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 31570 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44290 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67528 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Во Вьетнаме подтвердили уже 90 погибших из-за катастрофических наводнений и оползней – СМИ

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

В центральных регионах Вьетнама 90 человек погибли из-за мощных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями. Стихия нанесла значительный ущерб территориям, уже пострадавшим от рекордных осадков и тайфуна Калмаэги.

Во Вьетнаме подтвердили уже 90 погибших из-за катастрофических наводнений и оползней – СМИ
Фото: АР

По меньшей мере 90 человек стали жертвами мощных наводнений и оползней в центральных регионах Вьетнама, вызванных сильными дождями в начале недели. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий, пишет УНН.

Детали

По данным властей, стихия нанесла серьезный ущерб территориям, которые уже несколько недель назад пострадали от рекордных осадков и тайфуна Калмаеги. Мощные дожди разрушили участки основных трасс в Центральном нагорье, затопили дороги и железную дорогу, оставив тысячи людей отрезанными от мира.

Фото: АР
Фото: АР

Вьетнам остается одной из наиболее уязвимых к наводнениям стран мира – почти половина населения проживает в зонах высокого риска. Ученые предупреждают, что глобальное потепление усиливает тропические штормы в Юго-Восточной Азии, делая подобные катастрофы более частыми и разрушительными.

Фото: АР
Фото: АР

Напомним

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в результате непрекращающихся дождей и наводнения, продолжающихся более недели, погиб по меньшей мере 41 человек, затоплено более 52 000 домов. 

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
