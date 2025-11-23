У В’єтнамі підтвердили вже 90 загиблих через катастрофічні повені та зсуви – ЗМІ
Київ • УНН
Щонайменше 90 людей стали жертвами потужних повеней і зсувів у центральних регіонах В’єтнаму, спричинених сильними дощами на початку тижня. Про це повідомили державні ЗМІ з посиланням на національне агентство із запобігання стихійним лихам, пише УНН.
Деталі
За даними влади, стихія завдала серйозної шкоди територіям, які вже кілька тижнів тому постраждали від рекордних опадів та тайфуну Калмаегі. Потужні дощі зруйнували ділянки основних трас у Центральному нагір’ї, затопили дороги й залізницю, залишивши тисячі людей відрізаними від світу.
В’єтнам залишається однією з найбільш вразливих до повеней країн світу – майже половина населення проживає в зонах високого ризику. Вчені попереджають, що глобальне потепління посилює тропічні шторми у Південно-Східній Азії, роблячи подібні катастрофи частішими та руйнівнішими.
