У В'єтнамі понад 40 людей загинуло від повені, затоплено понад 52 000 будинків - BBC
Київ • УНН
Понад 41 людина загинула у В'єтнамі через тижневі повені та дощі, затоплено понад 52 000 будинків. Десятки тисяч жителів евакуйовано, а збитки від стихійних лих цього року сягнули 2 млрд доларів.
У В’єтнамі внаслідок невпинних дощів і повені, що тривають понад тиждень, загинула, щонайменше 41 людина, затоплено понад 52 000 будинків. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
За останні три дні в деяких районах кількість опадів перевищила 1,5 метрів. В деяких районах країни в деяких районах навіть перевищила піковий рівень повені 1993 року, який становив 5,2 метрів.
Десятки тисяч жителів були евакуйовані з регіонів, що постраждали від повені.
Крім того, за оцінками уряду В'єтнаму, з січня по жовтень цього року стихійні лиха у В'єтнамі завдали збитків на суму 2 млрд доларів.
