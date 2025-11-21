$42.150.06
Во Вьетнаме более 40 человек погибли от наводнения, затоплено более 52 000 домов - BBC

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

Более 41 человека погиб во Вьетнаме из-за недельных наводнений и дождей, затоплено более 52 000 домов. Десятки тысяч жителей эвакуированы, а ущерб от стихийных бедствий в этом году достиг 2 млрд долларов.

Во Вьетнаме более 40 человек погибли от наводнения, затоплено более 52 000 домов - BBC

Во Вьетнаме в результате непрекращающихся дождей и наводнения, продолжающихся более недели, погиб по меньшей мере 41 человек, затоплено более 52 000 домов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

За последние три дня в некоторых районах количество осадков превысило 1,5 метра. В некоторых районах страны в некоторых районах даже превысило пиковый уровень наводнения 1993 года, который составлял 5,2 метра.

Десятки тысяч жителей были эвакуированы из регионов, пострадавших от наводнения.

Кроме того, по оценкам правительства Вьетнама, с января по октябрь этого года стихийные бедствия во Вьетнаме нанесли ущерб на сумму 2 млрд долларов.

Напомним

Из-за шторма "Клаудия" в Португалии погибли три человека. В Великобритании шторм вызвал масштабные наводнения в Уэльсе и Англии, что привело к эвакуации и значительным разрушениям.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
