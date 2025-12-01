Смертельний зсув у Перу: ріка Амазонки поглинула два човни, щонайменше 12 загиблих
Київ • УНН
У Перу в регіоні Амазонія зсув зніс до річки два пасажирські човни, спричинивши 12 смертей та близько 20 поранень. Інцидент стався близько 4:20 ранку в портовій зоні Іпарія на річці Укаялі.
У перуанському регіоні Амазонії стався масштабний зсув, який рано вранці зніс до річки два пасажирські човни, спричинивши щонайменше 12 смертей і близько 20 поранень. Інцидент стався близько 4:20 ранку в портовій зоні Іпарія на річці Укаялі – більш ніж за 400 кілометрів від Ліми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними місцевого управління охорони здоров’я Діреса Укаялі, двоє людей досі вважаються зниклими безвісти. На місце оперативно направили підрозділи нацполіції та ВМС Перу, які прибули гелікоптерами для проведення рятувальних робіт.
У В’єтнамі підтвердили вже 90 загиблих через катастрофічні повені та зсуви – ЗМІ23.11.25, 20:41 • 5932 перегляди
Один із човнів, Rapido Oriente, затонув повністю. Інший – Deo Rigo – отримав значні ушкодження. За інформацією державного агентства Andina, "Deo Rigo" прибув із сусідньої громади корінних народів і зупинився в Іпарії, коли стався раптовий зсув ґрунту.
Серед пасажирів були лікарі та вчителі, які прямували до інших населених пунктів уздовж річки. Рятувальні роботи тривають, влада уточнює остаточну кількість постраждалих.
У Південно-Східній Азії різко зросла кількість жертв тропічного шторму: понад 600 загиблих і мільйони постраждалих30.11.25, 14:47 • 4970 переглядiв