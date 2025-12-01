Смертельний зсув у Перу: ріка Амазонки поглинула два човни, щонайменше 12 загиблих

$42.270.07
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
15:35 • 11512 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 13139 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 14865 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 17992 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19811 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21089 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 39142 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19862 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 38569 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнями
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:43
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Смертельний зсув у Перу: ріка Амазонки поглинула два човни, щонайменше 12 загиблих

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Перу в регіоні Амазонія зсув зніс до річки два пасажирські човни, спричинивши 12 смертей та близько 20 поранень. Інцидент стався близько 4:20 ранку в портовій зоні Іпарія на річці Укаялі.

Смертельний зсув у Перу: ріка Амазонки поглинула два човни, щонайменше 12 загиблих

У перуанському регіоні Амазонії стався масштабний зсув, який рано вранці зніс до річки два пасажирські човни, спричинивши щонайменше 12 смертей і близько 20 поранень. Інцидент стався близько 4:20 ранку в портовій зоні Іпарія на річці Укаялі – більш ніж за 400 кілометрів від Ліми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними місцевого управління охорони здоров’я Діреса Укаялі, двоє людей досі вважаються зниклими безвісти. На місце оперативно направили підрозділи нацполіції та ВМС Перу, які прибули гелікоптерами для проведення рятувальних робіт.

У В’єтнамі підтвердили вже 90 загиблих через катастрофічні повені та зсуви – ЗМІ23.11.25, 20:41 • 5932 перегляди

Один із човнів, Rapido Oriente, затонув повністю. Інший – Deo Rigo – отримав значні ушкодження. За інформацією державного агентства Andina, "Deo Rigo" прибув із сусідньої громади корінних народів і зупинився в Іпарії, коли стався раптовий зсув ґрунту.

Серед пасажирів були лікарі та вчителі, які прямували до інших населених пунктів уздовж річки. Рятувальні роботи тривають, влада уточнює остаточну кількість постраждалих.

У Південно-Східній Азії різко зросла кількість жертв тропічного шторму: понад 600 загиблих і мільйони постраждалих30.11.25, 14:47 • 4970 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Перу
В'єтнам
Reuters