В Азії понад 1500 жертв повеней та зсувів: люди благають про термінову допомогу - AP
Київ • УНН
Внаслідок катастрофічних повеней та зсувів, що вразили Азію минулого тижня, загинуло понад 1500 людей. Рятувальні бригади змагаються з часом, але ті, хто вижив, благають про термінову допомогу, оскільки масштаби руйнувань, особливо в Індонезії та Шрі-Ланці, перевищують можливості місцевих рятувальників. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.
Деталі
Влада підтвердила загибель 883 людей в Індонезії, 486 у Шрі-Ланці, 185 у Таїланді та трьох у Малайзії. Майже 900 людей досі вважаються зниклими безвісти.
Багато сіл залишаються похованими під брудом, а життєво важливі шляхи сполучення зруйновані. До деяких районів, як-от найбільш постраждалий Ачех-Таміанг в Індонезії, тепер можна дістатися лише гелікоптером. Понад 260 000 жителів покинули свої домівки.
Для багатьох виживання залежить від швидкості надання допомоги, адже чиста вода, санітарія та житло є головними пріоритетами.
Мешканка Маріана, чий будинок був зруйнований, згадала про важкі умови виживання.
Вода продовжувала підніматися, змушуючи нас тікати. Навіть на висотах вона не зупинялася. Ми запанікували
Через пошкодження труб і забруднення свердловин чиста вода стала розкішшю.
Ми пили паводкову воду, давши їй відстоятися та прокип’ятивши. Діти теж її пили
Розчарування серед постраждалих зростає. Мешканець Хаді Ахер, звинувачуючи місцевих чиновників у корупції, висловив загальне невдоволення: "Чому немає громадської кухні? У нас нічого не залишилося".
