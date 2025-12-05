В Азії понад 1500 жертв повеней та зсувів: люди благають про термінову допомогу - AP

Фото: AP

Внаслідок катастрофічних повеней та зсувів, що вразили Азію минулого тижня, загинуло понад 1500 людей. Рятувальні бригади змагаються з часом, але ті, хто вижив, благають про термінову допомогу, оскільки масштаби руйнувань, особливо в Індонезії та Шрі-Ланці, перевищують можливості місцевих рятувальників. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Влада підтвердила загибель 883 людей в Індонезії, 486 у Шрі-Ланці, 185 у Таїланді та трьох у Малайзії. Майже 900 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Багато сіл залишаються похованими під брудом, а життєво важливі шляхи сполучення зруйновані. До деяких районів, як-от найбільш постраждалий Ачех-Таміанг в Індонезії, тепер можна дістатися лише гелікоптером. Понад 260 000 жителів покинули свої домівки.

Фото: AP

Для багатьох виживання залежить від швидкості надання допомоги, адже чиста вода, санітарія та житло є головними пріоритетами.

Мешканка Маріана, чий будинок був зруйнований, згадала про важкі умови виживання.

Вода продовжувала підніматися, змушуючи нас тікати. Навіть на висотах вона не зупинялася. Ми запанікували – заявила жінка у коментарі АР.

Фото: AP

Через пошкодження труб і забруднення свердловин чиста вода стала розкішшю.

Ми пили паводкову воду, давши їй відстоятися та прокип’ятивши. Діти теж її пили – сказала жінка, яка стала вдовою через стихію.

Розчарування серед постраждалих зростає. Мешканець Хаді Ахер, звинувачуючи місцевих чиновників у корупції, висловив загальне невдоволення: "Чому немає громадської кухні? У нас нічого не залишилося".

