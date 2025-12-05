В Азії понад 1500 жертв повеней та зсувів: люди благають про термінову допомогу - AP

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 1092 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
15:45 • 6584 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 11982 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 27999 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 24397 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 29284 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 41303 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 48188 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 40970 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 71966 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
92%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47 • 25072 перегляди
США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg5 грудня, 10:02 • 9688 перегляди
Був зіркою "Mortal Combat" і мав російський паспорт: у віці 75 років помер актор Кері-Хіроюкі Тагава5 грудня, 10:04 • 5936 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 23597 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 12201 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 3118 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 23618 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 27999 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 38703 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 71967 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 12223 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 23519 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 26476 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 40364 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 40231 перегляди
Актуальне
Техніка
Airbus A320 серії
Дипломатка
Су-57
FIFA (серія відеоігор)

В Азії понад 1500 жертв повеней та зсувів: люди благають про термінову допомогу - AP

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Катастрофічні повені та зсуви в Азії минулого тижня забрали життя понад 1500 людей, ще майже 900 вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждали Індонезія та Шрі-Ланка, де рятувальні служби не справляються з масштабами руйнувань.

В Азії понад 1500 жертв повеней та зсувів: люди благають про термінову допомогу - AP
Фото: AP

Внаслідок катастрофічних повеней та зсувів, що вразили Азію минулого тижня, загинуло понад 1500 людей. Рятувальні бригади змагаються з часом, але ті, хто вижив, благають про термінову допомогу, оскільки масштаби руйнувань, особливо в Індонезії та Шрі-Ланці, перевищують можливості місцевих рятувальників. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Влада підтвердила загибель 883 людей в Індонезії, 486 у Шрі-Ланці, 185 у Таїланді та трьох у Малайзії. Майже 900 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Багато сіл залишаються похованими під брудом, а життєво важливі шляхи сполучення зруйновані. До деяких районів, як-от найбільш постраждалий Ачех-Таміанг в Індонезії, тепер можна дістатися лише гелікоптером. Понад 260 000 жителів покинули свої домівки.

Смертельний зсув у Перу: ріка Амазонки поглинула два човни, щонайменше 12 загиблих01.12.25, 21:54 • 3956 переглядiв

Фото: AP
Фото: AP

Для багатьох виживання залежить від швидкості надання допомоги, адже чиста вода, санітарія та житло є головними пріоритетами.

Мешканка Маріана, чий будинок був зруйнований, згадала про важкі умови виживання.

Вода продовжувала підніматися, змушуючи нас тікати. Навіть на висотах вона не зупинялася. Ми запанікували 

– заявила жінка у коментарі АР.

Повені та зсуви на Суматрі забрали життя понад 700 людей02.12.25, 19:09 • 3707 переглядiв

Фото: AP
Фото: AP

Через пошкодження труб і забруднення свердловин чиста вода стала розкішшю. 

Ми пили паводкову воду, давши їй відстоятися та прокип’ятивши. Діти теж її пили 

– сказала жінка, яка стала вдовою через стихію.

Розчарування серед постраждалих зростає. Мешканець Хаді Ахер, звинувачуючи місцевих чиновників у корупції, висловив загальне невдоволення: "Чому немає громадської кухні? У нас нічого не залишилося".

У Південно-Східній Азії різко зросла кількість жертв тропічного шторму: понад 600 загиблих і мільйони постраждалих30.11.25, 14:47 • 5197 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Перу
Шрі-Ланка
Ассошіейтед Прес
благодійність
Малайзія
Таїланд
Індонезія
Азія