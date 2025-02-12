Ігри нескорених-2025: українські спортсмени здобули 16 медалей за день
Київ • УНН
Збірна України виборола 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей на Іграх нескорених-2025. Нагороди здобуто у п'яти дисциплінах: біатлоні, бігових лижах, гірських лижах, сноубордингу та скелетоні.
Учасники збірної України на Іграх нескорених - 2025 у Ванкувері здобули 16 нагород за день змагань, свідчать результати на сайті турніру, пише УНН.
Деталі
Українці 11 лютого змагалися у 5 дисциплінах і отримали 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей:
Біатлон
Олександр Андрієнко - "бронза" (IBI1 - Sit Ski)
Артур Милін - "бронза" (IBI2 - Standing Ski)
Руслан Сергійчук - "золото" (IBI3 - Visually Impaired)
Іван Лавренюк - "срібло" (IBI3 - Visually Impaired)
Олег Омельчук - "золото" (IBI4 - Open)
Бігові лижі
Віктор Дикий - "срібло" (INO1 - Sit Ski)
Володимир Марченко - "золото" (INO2 - Standing Ski)
Ярослав Шаркий - "срібло" (INO2 - Standing Ski)
Валерій Одайник - "бронза" (INO2 - Standing Ski)
Анатолій Бирко - "золото" (INO4 - Open)
Гірські лижі
Арсен Рябошапко - "срібло" (IAS2 - Standing Ski)
Сергій Гордієвич - "золото" (IAS1 - Sit Ski)
Олексій Горб - "срібло" (IAS1 - Sit Ski),
Сноубординг
Олександр Андрощук - "золото" (ISB1-2-3 - Standing)
Ігор Олійник - "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)
Скелетон
Ілля Гайдук - "бронза" (ISK3)