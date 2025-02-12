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Ігри нескорених-2025: українські спортсмени здобули 16 медалей за день

Ігри нескорених-2025: українські спортсмени здобули 16 медалей за день

Київ • УНН

 • 25005 перегляди

Збірна України виборола 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей на Іграх нескорених-2025. Нагороди здобуто у п'яти дисциплінах: біатлоні, бігових лижах, гірських лижах, сноубордингу та скелетоні.

Учасники збірної України на Іграх нескорених - 2025 у Ванкувері здобули 16 нагород за день змагань, свідчать результати на сайті турніру, пише УНН.

Деталі

Українці 11 лютого змагалися у 5 дисциплінах і отримали 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей:

Біатлон

Олександр Андрієнко - "бронза" (IBI1 - Sit Ski)

Артур Милін - "бронза" (IBI2 - Standing Ski)

Руслан Сергійчук - "золото" (IBI3 - Visually Impaired)

Іван Лавренюк - "срібло" (IBI3 - Visually Impaired)

Олег Омельчук - "золото" (IBI4 - Open)

Бігові лижі

Віктор Дикий - "срібло" (INO1 - Sit Ski)

Володимир Марченко - "золото" (INO2 - Standing Ski)

Ярослав Шаркий - "срібло" (INO2 - Standing Ski)

Валерій Одайник - "бронза" (INO2 - Standing Ski)

Анатолій Бирко - "золото" (INO4 - Open)

Гірські лижі

Арсен Рябошапко - "срібло" (IAS2 - Standing Ski)

Сергій Гордієвич - "золото" (IAS1 - Sit Ski)

Олексій Горб - "срібло" (IAS1 - Sit Ski), 

Сноубординг

Олександр Андрощук - "золото" (ISB1-2-3 - Standing)

Ігор Олійник - "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)

Скелетон

Ілля Гайдук - "бронза" (ISK3)

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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