Игры непокоренных-2025: украинские спортсмены получили 16 медалей за день
Киев • УНН
Сборная Украины завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей на Играх непокоренных-2025. Награды получены в пяти дисциплинах: биатлоне, беговых лыжах, горных лыжах, сноубординге и скелетоне.
Участники сборной Украины на Играх непокоренных - 2025 в Ванкувере получили 16 наград за день соревнований, свидетельствуют результаты на сайте турнира, пишет УНН.
Детали
Украинцы 11 февраля соревновались в 5 дисциплинах и получили 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей:
Биатлон
Александр Андриенко - "бронза" (IBI1 - Sit Ski)
Артур Милин - "бронза" (IBI2 - Standing Ski)
Руслан Сергийчук - "золото" (IBI3 - Visually Impaired)
Иван Лавренюк - "серебро" (IBI3 - Visually Impaired)
Олег Омельчук - "золото" (IBI4 - Open)
Беговые лыжи
Виктор Дикий - "серебро" (INO1 - Sit Ski)
Владимир Марченко - "золото" (INO2 - Standing Ski)
Ярослав Шаркий - "серебро" (INO2 - Standing Ski)
Валерий Одайник - "бронза" (INO2 - Standing Ski)
Анатолий Бирко - "золото" (INO4 - Open)
Горные лыжи
Арсен Рябошапко - "серебро" (IAS2 - Standing Ski)
Сергей Гордиевич - "золото" (IAS1 - Sit Ski)
Алексей Горб - "серебро" (IAS1 - Sit Ski),
Сноубординг
Александр Андрощук - "золото" (ISB1-2-3 - Standing)
Игорь Олейник - "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)
Скелетон
Илья Гайдук - "бронза" (ISK3)