Игры непокоренных-2025: украинские спортсмены получили 16 медалей за день

ukenru
Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 23840 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 111537 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 120050 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 121912 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 121311 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 110672 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
11 февраля, 14:35 • 103003 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
11 февраля, 14:09 • 93477 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
11 февраля, 10:46 • 102863 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 110106 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

Президент США видит в освобождении рф Фогеля шанс на окончание войны в Украине

12 февраля, 00:00 • 82561 просмотра
Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

12 февраля, 01:56 • 102037 просмотра
ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

ISW: во избежание обмена территориями в случае переговоров рф ограничивает информацию о Курщине

12 февраля, 02:24 • 102346 просмотра
В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

В Киеве прогремела серия взрывов, работает ПВО

12 февраля, 02:43 • 100168 просмотра
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 33779 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 116097 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 118169 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 128849 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 159412 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 181780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 6390 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 22719 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 103307 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 114341 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 119420 просмотра
Актуальное
Игры непокоренных-2025: украинские спортсмены получили 16 медалей за день

Игры непокоренных-2025: украинские спортсмены получили 16 медалей за день

Киев  •  УНН

 • 3333 просмотра

Read in English

Сборная Украины завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей на Играх непокоренных-2025. Награды получены в пяти дисциплинах: биатлоне, беговых лыжах, горных лыжах, сноубординге и скелетоне.

Участники сборной Украины на Играх непокоренных - 2025 в Ванкувере получили 16 наград за день соревнований, свидетельствуют результаты на сайте турнира, пишет УНН.

Детали

Украинцы 11 февраля соревновались в 5 дисциплинах и получили 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей:

Биатлон

Александр Андриенко - "бронза" (IBI1 - Sit Ski)

Артур Милин - "бронза" (IBI2 - Standing Ski)

Руслан Сергийчук - "золото" (IBI3 - Visually Impaired)

Иван Лавренюк - "серебро" (IBI3 - Visually Impaired)

Олег Омельчук - "золото" (IBI4 - Open)

Беговые лыжи

Виктор Дикий - "серебро" (INO1 - Sit Ski)

Владимир Марченко - "золото" (INO2 - Standing Ski)

Ярослав Шаркий - "серебро" (INO2 - Standing Ski)

Валерий Одайник - "бронза" (INO2 - Standing Ski)

Анатолий Бирко - "золото" (INO4 - Open)

Горные лыжи

Арсен Рябошапко - "серебро" (IAS2 - Standing Ski)

Сергей Гордиевич - "золото" (IAS1 - Sit Ski)

Алексей Горб - "серебро" (IAS1 - Sit Ski), 

Сноубординг

Александр Андрощук - "золото" (ISB1-2-3 - Standing)

Игорь Олейник - "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)

Скелетон

Илья Гайдук - "бронза" (ISK3)

Image
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
vankuverВанкувер
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы