Игры непокоренных-2025: украинские спортсмены получили 16 медалей за день

Участники сборной Украины на Играх непокоренных - 2025 в Ванкувере получили 16 наград за день соревнований, свидетельствуют результаты на сайте турнира, пишет УНН.

Детали

Украинцы 11 февраля соревновались в 5 дисциплинах и получили 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей:

Биатлон

Александр Андриенко - "бронза" (IBI1 - Sit Ski)

Артур Милин - "бронза" (IBI2 - Standing Ski)

Руслан Сергийчук - "золото" (IBI3 - Visually Impaired)

Иван Лавренюк - "серебро" (IBI3 - Visually Impaired)

Олег Омельчук - "золото" (IBI4 - Open)

Беговые лыжи

Виктор Дикий - "серебро" (INO1 - Sit Ski)

Владимир Марченко - "золото" (INO2 - Standing Ski)

Ярослав Шаркий - "серебро" (INO2 - Standing Ski)

Валерий Одайник - "бронза" (INO2 - Standing Ski)

Анатолий Бирко - "золото" (INO4 - Open)

Горные лыжи

Арсен Рябошапко - "серебро" (IAS2 - Standing Ski)

Сергей Гордиевич - "золото" (IAS1 - Sit Ski)

Алексей Горб - "серебро" (IAS1 - Sit Ski),

Сноубординг

Александр Андрощук - "золото" (ISB1-2-3 - Standing)

Игорь Олейник - "бронза" (ISB1-2-3 - Standing)

Скелетон

Илья Гайдук - "бронза" (ISK3)