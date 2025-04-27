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Трагедія у Ванкувері: водій в'їхав у натовп на фестивалі, кількість загиблих збільшилась до 9

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Ванкувері водій в'їхав у натовп на філіппінському фестивалі Lapu-Lapu, загинуло 9 людей. Поліція затримала 30-річного підозрюваного та виключила версію теракту.

Трагедія у Ванкувері: водій в'їхав у натовп на фестивалі, кількість загиблих збільшилась до 9

Згідно з оновленими даними, дев'ять людей загинули після того, як у суботу водій в'їхав у натовп філіппінського фестивалю у Ванкувері. Передає УНН із посиланням на AFP та CBC.

Деталі

На філіппінському вуличному фестивалі у Ванкувері на заході Канади водій в'їхав у натовп. За оновленими даними, які оприлюднила поліція, вбито 9 людей.

На сьогоднішній день ми можемо підтвердити, що дев'ять людей загинули після того, як чоловік в'їхав у натовп минулої ночі на фестивалі Lapu-Lapu. Наші думки з усіма, хто постраждав від цього трагічного інциденту

- оголосила поліція на Х.

Незабаром канадські правоохоронці зазначили, що можливість тероризму в даному випадку виключена.  

30-річний водій - "єдиний відомий поліції підозрюваний", який був заарештований на місці події, пояснив речник поліції.

На фотографіях видно, що позашляховик зупинився на вулиці, заваленій сміттям, а навколо стоять вантажівки з фаст-фудом. Цей позашляховик із сильно пошкодженою передньою частиною.

Це так шокує

- повідомила співробітниця служби безпеки фестивалю новинному сайту канадського міста. 

Вона додала, що бачила "тіла всюди".

На фотографіях, опублікованих CBC, зображені рятувальники на місці інциденту.

Довідка

Після вихідців з Південної Азії та китайців, філіппінська громада є третьою за чисельністю культурною групою в Британській Колумбії. За даними Статистичного управління Канади, понад 174 000 осіб цієї громади становлять 3,5 відсотка від загальної кількості населення провінції.

День Лапу-Лапу названо на честь борця корінного населення Філіппін, який боровся проти іспанської колонізації в 16-му столітті. Суботній захід став другим щорічним вуличним святкуванням цього дня у Ванкувері.

Нагадаємо

У Ванкувері на вуличному фестивалі, яким філіппінська громада щорічно вшановує свого національного героя Лапу-Лапу, близько 20:00 (6 година ранку за Києвом), невідомий протаранив натовп людей на позашляховику.

У Мюнхені автомобіль протаранив натовп людей: що відомо про інцидент13.02.25, 12:20 • 35331 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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