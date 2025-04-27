Трагедия в Ванкувере: водитель въехал в толпу на фестивале, количество погибших увеличилось до 9

Согласно обновленным данным, девять человек погибли после того, как в субботу водитель въехал в толпу филиппинского фестиваля в Ванкувере. Передает УНН со ссылкой на AFP и CBC.

Детали

На филиппинском уличном фестивале в Ванкувере на западе Канады водитель въехал в толпу. По обновленным данным, которые обнародовала полиция, убито 9 человек.

На сегодняшний день мы можем подтвердить, что девять человек погибли после того, как мужчина въехал в толпу прошлой ночью на фестивале Lapu-Lapu. Наши мысли со всеми, кто пострадал от этого трагического инцидента - объявила полиция на Х.

Вскоре канадские правоохранители отметили, что возможность терроризма в данном случае исключена.

30-летний водитель - "единственный известный полиции подозреваемый", который был арестован на месте происшествия, пояснил представитель полиции.

На фотографиях видно, что внедорожник остановился на улице, заваленной мусором, а вокруг стоят грузовики с фаст-фудом. Этот внедорожник с сильно поврежденной передней частью.

Это так шокирует - сообщила сотрудница службы безопасности фестиваля новостному сайту канадского города.

Она добавила, что видела "тела повсюду".

На фотографиях, опубликованных CBC, изображены спасатели на месте инцидента.

Справка

После выходцев из Южной Азии и китайцев, филиппинская община является третьей по численности культурной группой в Британской Колумбии. По данным Статистического управления Канады, более 174 000 человек этой общины составляют 3,5 процента от общей численности населения провинции.

День Лапу-Лапу назван в честь борца коренного населения Филиппин, который боролся против испанской колонизации в 16-м веке. Субботнее мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере.

Напомним

В Ванкувере на уличном фестивале, которым филиппинская община ежегодно чествует своего национального героя Лапу-Лапу, около 20:00 (6 часов утра по Киеву), неизвестный протаранил толпу людей на внедорожнике.

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