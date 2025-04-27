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Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
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У канадському Ванкувері позашляховик в'їхав у натовп на вуличному фестивалі - є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 550 перегляди

У Ванкувері, Канада, автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі Lapu Lapu. Є загиблі та поранені, мер висловив співчуття.

У канадському Ванкувері позашляховик в'їхав у натовп на вуличному фестивалі - є загиблі та поранені

У Ванкувері на вуличному фестивалі, яким філіппінська громада щорічно вшановує свого національного героя Лапу-Лапу, близько 20:00 (6 година ранку за Києвом), невідомий протаранив натовп людей на позашляховику.

Передає УНН із посиланням на Canadian Pres та Crown Intelligence.

Деталі

Кілька людей загинули після того, як автомобіль врізався в натовп на фестивалі Lapu Lapu у Ванкувері, на заході Канади. За даними поліції, невідомий водій в'їхав на своєму автомобілі в натовп. Аварія сталася близько 20:00 за місцевим часом.

Водій "зіткнувся з натовпом на перехресті Іст 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де філіппінська громада святкувала День Лапу-Лапу в Південному Ванкувері".

- цитує Canadian Press звіт поліції.

Окрім загиблих, є також багато поранених.

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