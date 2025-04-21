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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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Підліток під Києвом влаштував перегони з поліцією і вчинив ДТП

Київ • УНН

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У Борисполі 17-річний водій без прав за кермом Toyota тікав від патрульних. Під час переслідування він не впорався з керуванням, врізався у паркан, але ніхто не постраждав; на водія склали адмінматеріали, повідомили батьків.

Підліток під Києвом влаштував перегони з поліцією і вчинив ДТП

Неповнолітній за кермом легкового автомобіля у Борисполі, що під Києвом, кинувся навтьоки від патрульних і під час перегонів скоїв ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію Київської області у Telegram.

Деталі

За даними пресслужби підрозділу, інцидент стався у неділю, 20 квітня, близько 21-ї години. Патрульні помітили автівку Toyota з дивною поведінкою на дорозі. Натомість водій машини, побачивши поліцейське авто, натиснув на "газ" і спробував зникнути з поля зору інспекторів.

Патрульні розпочали переслідування. Згодом керманич не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан. У результаті ДТП ніхто не постраждав.

Як встановили інспектори, що за кермом автівки перебував 17-річний хлопець, який не має права керування.

Патрульні повідомили про подію батьків неповнолітнього, а на порушника склали адміністративні акти.

У Києві молодики розмалювали тролейбус після ДТП: правоохоронці встановили осіб порушників06.04.25, 15:51 • 20766 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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