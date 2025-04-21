Подросток под Киевом устроил гонки с полицией и совершил ДТП

Несовершеннолетний за рулем легкового автомобиля в Борисполе, что под Киевом, бросился убегать от патрульных и во время погони совершил ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области в Telegram.

Детали

По данным пресс-службы подразделения, инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля, около 21 часа. Патрульные заметили автомобиль Toyota со странным поведением на дороге. Вместо этого водитель машины, увидев полицейский автомобиль, нажал на "газ" и попытался скрыться из поля зрения инспекторов.

Патрульные начали преследование. Впоследствии водитель не справился с управлением и допустил наезд на забор. В результате ДТП никто не пострадал.

Как установили инспекторы, за рулем автомобиля находился 17-летний парень, который не имеет права управления.

Патрульные сообщили о происшествии родителям несовершеннолетнего, а на нарушителя составили административные протоколы.

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