Подросток под Киевом устроил гонки с полицией и совершил ДТП

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив
14:32 • 15106 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

13:43 • 15622 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
13:37 • 14906 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
13:18 • 19082 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
13:11 • 18546 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
12:22 • 17214 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 51728 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 36685 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 52027 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 30419 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+24°
2м/с
30%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

21 апреля, 07:34 • 40101 просмотра

Умер Папа Франциск

21 апреля, 07:57 • 36106 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 34750 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 29301 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 40975 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

15:15 • 10584 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

14:32 • 15106 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 11387 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 16127 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 51728 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Дональд Трамп

Виктор Орбан

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

13:36 • 7624 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 10742 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 10082 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 29841 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 35285 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Таймс

ТикТок

Financial Times

Подросток под Киевом устроил гонки с полицией и совершил ДТП

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

В Борисполе 17-летний водитель без прав за рулем Toyota убегал от патрульных. Во время преследования он не справился с управлением, врезался в забор, но никто не пострадал; на водителя составили админматериалы, сообщили родителям.

Подросток под Киевом устроил гонки с полицией и совершил ДТП

Несовершеннолетний за рулем легкового автомобиля в Борисполе, что под Киевом, бросился убегать от патрульных и во время погони совершил ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области в Telegram.

Детали

По данным пресс-службы подразделения, инцидент произошел в воскресенье, 20 апреля, около 21 часа. Патрульные заметили автомобиль Toyota со странным поведением на дороге. Вместо этого водитель машины, увидев полицейский автомобиль, нажал на "газ" и попытался скрыться из поля зрения инспекторов.

Патрульные начали преследование. Впоследствии водитель не справился с управлением и допустил наезд на забор. В результате ДТП никто не пострадал.

Как установили инспекторы, за рулем автомобиля находился 17-летний парень, который не имеет права управления.

Патрульные сообщили о происшествии родителям несовершеннолетнего, а на нарушителя составили административные протоколы.

В Киеве молодчики разрисовали троллейбус после ДТП: правоохранители установили личности нарушителей06.04.25, 15:51 • 20762 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Криминал и ЧП
Toyota
Киев
Brent
$66.19
Bitcoin
$88,230.90
S&P 500
$5,162.71
Tesla
$225.63
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,429.39
Ethereum
$1,632.58