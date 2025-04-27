В канадском Ванкувере внедорожник въехал в толпу на уличном фестивале - есть погибшие и раненые

В Ванкувере на уличном фестивале, которым филиппинская община ежегодно чтит своего национального героя Лапу-Лапу, около 20:00 (6 часов утра по Киеву), неизвестный протаранил толпу людей на внедорожнике.

Передает УНН со ссылкой на Canadian Pres и Crown Intelligence.

Детали

Несколько человек погибли после того, как автомобиль врезался в толпу на фестивале Lapu Lapu в Ванкувере, на западе Канады. По данным полиции, неизвестный водитель въехал на своем автомобиле в толпу. Авария произошла около 20:00 по местному времени.

Водитель "столкнулся с толпой на перекрестке Ист 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где филиппинская община праздновала День Лапу-Лапу в Южном Ванкувере". - цитирует Canadian Press отчет полиции.

Кроме погибших, есть также много раненых.

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Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что был шокирован инцидентом. "Наши мысли со всеми пострадавшими и филиппинской общиной Ванкувера в это невероятно сложное время", – написал Сим на X.

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Напомним

За первые три месяца года в Украине зафиксировано 4825 ДТП с погибшими и травмированными. Самой частой причиной смертельных случаев является превышение скорости.

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